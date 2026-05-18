КМДА сформувала нові тарифи для комунального транспорту Києва: у скільки обійдеться одна поїздка

Нові ціни запрацюють з середини липня. 

Київ планує підвищити тарифи на проїзд у комунальному транспорті до 30 гривень. Але для постійних пасажирів діятиме система знижок. 

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Про це повідомили в КМДА.

Скільки коштуватиме проїзд:

  • 1–9 поїздок – 30 грн
  • 10–19 – 28,90 грн
  • 20–29 – 27,80 грн
  • 30–39 – 26,60 грн
  • 40–49 – 25,50 грн
  • 50 поїздок – 25 грн

“Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн”, – повідомили в КМДА.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови:

  • студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного;
  • учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%.

Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

“Нагадаємо, що вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Необхідність оновлення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливо, оплату праці та утримання транспортної інфраструктури”, – повідомили в адміністрації. 

Запровадити нові тарифи планують із 15 липня 2026 після завершення процедур регуляторної політики, а також консультацій із громадськістю та профспілками.

Вартість проїзду в метрополітені, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах становить 8 гривень. Водночас проїзд у маршрутних таксі приватних перевізників коштують переважно 15-20 гривень. Вартість зросла до 20 гривень навесні у зв’язку зі здорожчанням пального.

У квітні, на тлі здорожчання пального, міська влада попередила про намір переглянути тарифи. Економічно обґрунтована вартість однієї поїздки, за підрахунком КМДА, складає 44 гривні.

