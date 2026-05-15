Київ

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію

Підтверджено загибель 24 людей. 

На місці удару у Києві
Фото: ДСНС

Сьогодні, 15 травня, у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російського ракетного удару. 

Про це написав у телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

Операція тривала понад 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Наразі підтвердили загибель 24 людей, з яких троє – це діти. Відомо про 48 травмованих. 

Майже 400 людей отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували потерпілих і їхніх близьких. 

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки Росії 14 травня.

