​Російська армія за добу втратила 1150 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 346 390 осіб.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1150 російських окупантів, 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 185 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 346 390 (+1 150) осіб 
  • танків – 11 935 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 569 (+12) од.
  • артилерійських систем – 42 085 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 788 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 379 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 388 (+7) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 291 458 (+1 780) од.
  • крилаті ракети – 4 626 (+41) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 96 540 (+185) од.
  • спеціальна техніка – 4 184 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

