В п'ятницю, 15 травня, в Україні очікується сонячна погода. На Закарпатті та Прикарпатті місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами переважно в денні години, на решті території - без опадів.

Про це інформує Український гідрометцентр.

Вітер західний, в західних областях південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 6-11°; вдень 17-22°, на північному сході країни та в Карпатах 14-19°.

На Київщині та в Києві мінлива хмарність та без опадів.Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 17-22°; у Києві вночі 9-11°, вдень 19-21°.