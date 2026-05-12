В середу в Україні прогнозують дощі, місцями грози та шквали

В середу, 13 травня, в Україні очікується похолодання. Синоптики прогнозують дощі, місцями грози та шквали

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей, помірні дощі; вдень у більшості центральних та південних областей грози, місцями значні дощі", - йдеться в повідомленні.

Подекуди шквали вітру 15-20 м/с., на Лівобережжі 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, в західних областях 4-9°; вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 13-18°, на решті території 17-22°.

На Київщині та в Києві прогнозують дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 13-18°; у Києві вночі 11-13°, вдень 14-16°.