«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Окупанти влучили в житловий будинок в Кривому Розі: є загиблі та поранені (доповнено)

На місці влучання виникла пожежа.

Фото: historians.in.ua

Ввечері 12 травня окупанти атакували Кривий Ріг. Зафіксовано влучання у житловий будинок. 

Про це повідомив мер міста Олександр Вілкул.

"Є загиблі та поранені. Розпочали аварійно-рятувальну операцію", - йдеться в повідомленні.

За уточненими даними від очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, внаслідок атаки загинули дві людини.

На місці влучання виникла пожежа. Наслідки уточнюються.

Оновлено 20:38. Як повідомив Вілкул, загиблими є чоловік 43 років та жінка 65 років.

Стало відомо, що дев'ятимісячній дівчинці відірвало ніжку - на швидкій її евакуювали до лікарні.

Оновлено 21:15. Четверо людей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг, - повідомили в ОВА.

"9-місячну дівчинку госпіталізували. Вона в реанімації у важкому стані. У лікарні й 23-річна жінка. Вона у стані середньої тяжкості. Жінки 45 та 74 років лікуватимуться амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

