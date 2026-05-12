В трьох областях України триває гасіння масштабних лісових пожеж

Вже п'ятий день в українських лісах вирують масштабні пожежі. Вогонь охопив Закарпаття, Рівненщину, Житомирщину, Чернігівщину та Київщину.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Станом на сьогодні, пожежі на Закарпатті і Рівненщині ліквідовані. На Житомирщині, Київщині та Чернігівщині - вогонь локалізовано.
"Особливо складно було працювати на потенційно замінованих ділянках. А в горах рятувальникам доводилося боротися з вогнем там, куди не могла дістатися техніка. Сильний вітер за хвилини перетворював низові пожежі на верхові", - зазначив Клименко.
Лише в один із днів площа пожеж перевищила 3 тисячі гектарів.
До безперервної роботи були залучені сотні рятувальників.
"Температура зашкалювала настільки, що багатотонні машини спалахували, мов сірники. У цьому протистоянні ми втратили 2 пожежні автомобілі. Проте завдяки витримці та професіоналізму рятувальників вдалося запобігти знищенню 5 спецавтівок", - додав Ігор Клименко.
- Лісові пожежі на Чернігівщині сягнули 5800 гектарів. Більшість осередків вогню знаходяться на недоступній для гасіння території.
- На Житомирщині масштабна лісова пожежа у Поліському природному заповіднику.