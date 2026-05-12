СБУ затримала свою співробітницю в одному з прифронтових підрозділів. Її підозрюють у роботі на ФСБ

У одному з прифронтових підрозділів Служба безпеки України затримали співробітницю, яку підозрюють у роботі на фсб РФ. Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними слідства, жінка передавала російській спецслужбі інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження СБУ. Зокрема, йшлося про матеріали щодо викриття агентурних мереж РФ, а також персональні дані співробітників української спецслужби.

У СБУ заявили, що фігурантку завербували через її батька, який проживає в окупованому Бердянську та співпрацює з російською стороною. За версією слідства, він передавав доньці вказівки через месенджер.

Слідство стверджує, що підозрювана фотографувала службову інформацію на телефон або записувала її, а потім передавала російській стороні з дому.

Жінку затримали після документування її діяльності. Під час обшуку у неї вилучили смартфон із доказами контактів із ФСБ, повідомили в СБУ.

Їй готують підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.