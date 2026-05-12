Кривонос: у справі "Мідас" про відмивання коштів на експертів могли тиснути, зокрема СБУ

Триває розслідування напрямку енергетики і оборони по справі “Мідас”. Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив на брифінгу.
Так само розслідують постачання неякісних бронежилетів. Проводять відповідні експертизи.
“Так само, ми вже говорили про це, з лютого 2025 року у нас існує розслідування про виробництво зброї українських виробників, у тому числі і дронів”, – сказав він.
У квітні призначили низку експертиз, вони тривають. Чекають і на відповіді від міжнародних партнерів стосовно наявності чи відсутності злочину виробників.
По епізоду в справі з відмивання коштів, де підозри отримали Андрій Єрмак і Олексій Чернишов, ймовірно, був тиск на експертів.
"Було зафіксовано ймовірний тиск на експертів. І цей тиск, попередньо, міг здійснюватися СБУ", – сказав Кривонос.
Контекст
Восени 2025 антикорупційні органи заявили про викриття масштабної схеми розкрадання в енергетиці та обороні. Справу назвали "Мідас".
Енергетична складова – це схема відкатів з контрагентів "Енергатому". Публічно про оборонну частину інформації небагато, але відомо, що підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч тиснув на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова стосовно закупівлі і прийняття бронежилетів невідповідної якості. Жилети зрештою не прийняли.
Умєров має статус свідка.
- НАБУ не вперше каже про ймовірний тиск з боку СБУ. Торік, на тлі кампанії з позбавлення НАБУ і САП незалежності, СБУ затримала декількох співробітників Бюро, зокрема Руслана Магамедрасулова. Слідчі СБУ інкримінували йому намір співпрацювати з Дагестаном, що входить до склау Росії, хоча він запевняв, що йдеться про Узбекистан.
- Також Кривонос казав, що окремі представники СБУ шукали ухвали в реєстрах по справі "Мідас".
- НАБУ заявляло про тиск на нього. СБУ заперечувало, що розслідує справи проти детективів заради тиску.