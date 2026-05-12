На окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов’язкову евакуацію.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав, що підписав відповідні розпорядження.

Із Новокиївки та Іллінки Марганецької міської громади, Вищетарасівки Мирівської сільської громади мають виїхати родини з дітьми. Наразі там мешкають 34 дитини, це 28 родин.

Також усім жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Евакуюватися мають 1145 людей.

Час та маршрут евакуації узгоджуватимуть індивідуально з кожною сім’єю, але переїхати всі вони мають упродовж місяця.

Родини зможуть зупинитися як в більш безпечних населених пунктах Нікопольщини, так і в інших районах області чи навіть інших регіонах. Усі організаційні питання та супровід забезпечуватиме влада на місцях.

У Нікополі міська влада планує компенсувати оренду житла родинам з дітьми, які потрапили під обов'язкову евакуацію, але вирішили залишитися у рідному місті та переїхати у більш безпечні райони. Таку ініціативу депутати мають розглянути на позачерговій сесії Нікопольської міськради.