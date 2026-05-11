Хантавірус: що це за інфекція, як передається і чи варто боятися

У ВООЗ запевняють , що ризик для людей залишається низьким. Та в соцмережах побоюються сценарію COVID-19 — нової пандемії, цього разу хантавірусної. LB.ua пояснює, що таке хантавірус, як він передається, які має симптоми і може спричинити пандемію.

Відстежують людей, які потенційно зазнали впливу вірусу й уже повернулися авіарейсами до різних країн: Великої Британії, Південної Африки, Нідерландів, США та Швейцарії.

Медична операція, організована урядом Іспанії та Всесвітньою організацією охорони здоров'я в порту Гранаділья-де-Абона, — висадка пасажирів з круїзного лайнера, 10 травня 2026 р.

10 травня MV Hondius прибув до Тенерифе на Канарських островах, де частина пасажирів уже залишила судно. Водночас 30 членів екіпажу, серед яких п’ятеро українців, залишаються на борту і прямуватимуть до Нідерландів для дезінфекції судна.

На борту перебували 170 пасажирів і 71 член екіпажу. Коли виявили випадки зараження, лайнер став на якір у Кабо-Верде, де людей ізолювали.

На круїзному лайнері MV Hondius в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу — захворювання, що передається від гризунів і може вражати легені та нирки. Станом на 4 травня повідомляли про трьох загиблих пасажирів судна.

Що таке хантавірус і чому він не новий

Хантавірус — це не вірус нізвідки і не новий COVID. Медики й науковці знають про нього вже кілька десятиліть.

За даними ЦГЗ, хантавірусні інфекції — група зоонозних (тих, що передаються від тварин до людини) вірусних захворювань, які спричиняють хантавіруси. Природним резервуаром цих вірусів є гризуни: миші, полівки та щури. Самі тварини зазвичай не хворіють, але виділяють вірус із сечею, слиною та послідом, саме так він потрапляє до людини.

Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Трансмісійна електронна мікрофотографія (ТЕМ) хантавірусу

Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань — геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром. Це не один конкретний штам, а сімейство вірусів, тож у різних частинах світу домінують різні варіанти інфекції:

у Європі й Азії найчастіше трапляється геморагічна гарячка з нирковим синдромом — з ураженням судин і нирок;

у Північній і Південній Америці поширений хантавірусний легеневий синдром — тяжке ураження легень з дихальною недостатністю;

частина варіантів перебігає відносно легко, інші справді можуть загрожувати життю.

Учені вперше докладно описали хантавірус ще під час Корейської війни 1950-х років. Тоді лікарі зіткнулися зі спалахом тяжкої гарячки серед військових. Згодом дослідники встановили зв'язок захворювання з гризунами, а сам вірус отримав назву від річки Хантан у Кореї.

Щороку у світі реєструють від 150 000 до 200 000 випадків такої гарячки, пов'язаних з госпіталізацією, причому більшість припадає на Китай.

В Україні також щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції. Сьогодні хантавірус добре вивчений. ВООЗ і CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань США) давно ведуть моніторинг таких інфекцій, а спалахи періодично фіксують у різних країнах.

Як передається хантавірус

Від людини до людини хантавірус не передається. Інфікуватися можна, вдихнувши пил або дрібні частинки, що містять вірус. Такі частинки утворюються із сечі, фекалій і слини інфікованих диких гризунів — насамперед мишей і полівок.

Фото: Freepik Миша в оселі.

Інші можливі шляхи зараження:

через пошкоджену шкіру або слизові оболонки, що контактували з гризунами чи предметами, забрудненими їхніми виділеннями;

через їжу, забруднену вірусом (аліментарний шлях, тобто через травну систему).

Найнебезпечніший період для інфікування — пізня весна, літо й осінь, коли люди активніше контактують з природою.

Симптоми хантавірусної інфекції

Особливість хантавірусу в тому, що в перші дні він може нагадувати звичайну вірусну інфекцію. Саме тому люди часто не пов'язують симптоми з чимось серйозним, особливо якщо нещодавно прибирали на дачі, перехворіли на «щось схоже на грип» або списують стан на втому. Інфекції, спричинені хантавірусами, можуть викликати:

лихоманку, головний біль, нудоту;

біль у попереку, порушення сечовиділення;

у тяжких випадках — кровотечі й ниркову недостатність.

Якщо після походу в ліс чи прибирання старого горища з'явилися лихоманка, біль у м'язах і попереку — зверніться до сімейного лікаря й повідомте про можливий контакт з гризунами.

Чим небезпечні хантавірусні інфекції

Хантавіруси можуть спричиняти дві серйозні хвороби: геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром. Обидві мають тяжкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги.

Фото: revistanefrologia.com Крововилив у кон'юнктиву у 18-річного пацієнта з геморагічною лихоманкою з нирковим синдромом

Геморагічна гарячка з нирковим синдромом починається з різкого підвищення температури, значної слабкості, болю в м'язах і головного болю, а згодом порушується робота нирок. Можливий геморагічний синдром: носові кровотечі, крововиливи у склеру очей, висипи на шкірі через пошкоджені капіляри. У тяжких випадках настає гостра ниркова недостатність — людина може потрапити в реанімацію і потребувати гемодіалізу.

В Україні протягом останнього десятиліття реєстрували поодинокі випадки цієї гарячки.

Хантавірусний легеневий синдром на старті нагадує застуду або грип: гарячка, кашель, біль у тілі. Однак за кілька днів стан різко погіршується — з'являється задишка, розвиваються набряк легень і дихальна недостатність. Без своєчасного лікування може призвести до смерті.

Як уберегтися від хантавірусу