ГоловнаЗдоров'я

Хантавірус: що це за інфекція, як передається і чи варто боятися

На круїзному лайнері MV Hondius в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу — захворювання, що передається від гризунів і може вражати легені та нирки. Станом на 4 травня повідомляли про трьох загиблих пасажирів судна.

На борту перебували 170 пасажирів і 71 член екіпажу. Коли виявили випадки зараження, лайнер став на якір у Кабо-Верде, де людей ізолювали. 

10 травня MV Hondius прибув до Тенерифе на Канарських островах, де частина пасажирів уже залишила судно. Водночас 30 членів екіпажу, серед яких п’ятеро українців, залишаються на борту і прямуватимуть до Нідерландів для дезінфекції судна.

Медична операція, організована урядом Іспанії та Всесвітньою організацією охорони здоров'я в порту Гранаділья-де-Абона, — висадка пасажирів з круїзного лайнера <i>MV Hondius</i>, 10 травня 2026 р.
Фото: EPA/UPG
Відстежують людей, які потенційно зазнали впливу вірусу й уже повернулися авіарейсами до різних країн: Великої Британії, Південної Африки, Нідерландів, США та Швейцарії.

У ВООЗ запевняють, що ризик для людей залишається низьким. Та в соцмережах побоюються сценарію COVID-19 — нової пандемії, цього разу хантавірусної. LB.ua пояснює, що таке хантавірус, як він передається, які має симптоми і може спричинити пандемію.

Що таке хантавірус і чому він не новий

Хантавірус — це не вірус нізвідки і не новий COVID. Медики й науковці знають про нього вже кілька десятиліть.

За даними ЦГЗ, хантавірусні інфекції — група зоонозних (тих, що передаються від тварин до людини) вірусних захворювань, які спричиняють хантавіруси. Природним резервуаром цих вірусів є гризуни: миші, полівки та щури. Самі тварини зазвичай не хворіють, але виділяють вірус із сечею, слиною та послідом, саме так він потрапляє до людини.

Трансмісійна електронна мікрофотографія (ТЕМ) хантавірусу
Фото: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library
Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань — геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром. Це не один конкретний штам, а сімейство вірусів, тож у різних частинах світу домінують різні варіанти інфекції:

  • у Європі й Азії найчастіше трапляється геморагічна гарячка з нирковим синдромом — з ураженням судин і нирок;
  • у Північній і Південній Америці поширений хантавірусний легеневий синдром — тяжке ураження легень з дихальною недостатністю;
  • частина варіантів перебігає відносно легко, інші справді можуть загрожувати життю.

Учені вперше докладно описали хантавірус ще під час Корейської війни 1950-х років. Тоді лікарі зіткнулися зі спалахом тяжкої гарячки серед військових. Згодом дослідники встановили зв'язок захворювання з гризунами, а сам вірус отримав назву від річки Хантан у Кореї.

Щороку у світі реєструють від 150 000 до 200 000 випадків такої гарячки, пов'язаних з госпіталізацією, причому більшість припадає на Китай. 

В Україні також щороку реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції. Сьогодні хантавірус добре вивчений. ВООЗ і CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань США) давно ведуть моніторинг таких інфекцій, а спалахи періодично фіксують у різних країнах.

Як передається хантавірус

Від людини до людини хантавірус не передається. Інфікуватися можна, вдихнувши пил або дрібні частинки, що містять вірус. Такі частинки утворюються із сечі, фекалій і слини інфікованих диких гризунів — насамперед мишей і полівок.

Миша в оселі.
Фото: Freepik
Інші можливі шляхи зараження:

  • через пошкоджену шкіру або слизові оболонки, що контактували з гризунами чи предметами, забрудненими їхніми виділеннями;
  • через їжу, забруднену вірусом (аліментарний шлях, тобто через травну систему).

Найнебезпечніший період для інфікування — пізня весна, літо й осінь, коли люди активніше контактують з природою.

Симптоми хантавірусної інфекції

Особливість хантавірусу в тому, що в перші дні він може нагадувати звичайну вірусну інфекцію. Саме тому люди часто не пов'язують симптоми з чимось серйозним, особливо якщо нещодавно прибирали на дачі, перехворіли на «щось схоже на грип» або списують стан на втому. Інфекції, спричинені хантавірусами, можуть викликати:

  • лихоманку, головний біль, нудоту;
  • біль у попереку, порушення сечовиділення;
  • у тяжких випадках — кровотечі й ниркову недостатність.

Якщо після походу в ліс чи прибирання старого горища з'явилися лихоманка, біль у м'язах і попереку — зверніться до сімейного лікаря й повідомте про можливий контакт з гризунами.

Чим небезпечні хантавірусні інфекції

Хантавіруси можуть спричиняти дві серйозні хвороби: геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром. Обидві мають тяжкий перебіг і потребують негайної медичної допомоги.

Крововилив у кон'юнктиву у 18-річного пацієнта з геморагічною лихоманкою з нирковим синдромом
Фото: revistanefrologia.com
Геморагічна гарячка з нирковим синдромом починається з різкого підвищення температури, значної слабкості, болю в м'язах і головного болю, а згодом порушується робота нирок. Можливий геморагічний синдром: носові кровотечі, крововиливи у склеру очей, висипи на шкірі через пошкоджені капіляри. У тяжких випадках настає гостра ниркова недостатність — людина може потрапити в реанімацію і потребувати гемодіалізу.

В Україні протягом останнього десятиліття реєстрували поодинокі випадки цієї гарячки.

Хантавірусний легеневий синдром на старті нагадує застуду або грип: гарячка, кашель, біль у тілі. Однак за кілька днів стан різко погіршується — з'являється задишка, розвиваються набряк легень і дихальна недостатність. Без своєчасного лікування може призвести до смерті.

Як уберегтися від хантавірусу

  1. Уникайте контакту з гризунами та їхніми виділеннями. Не чіпайте тварин, їхніх гнізд чи екскрементів.
  2. Не здіймайте пил у старих або закинутих приміщеннях — він може містити вірус. Ступайте обережно. Замість підмітання робіть вологе прибирання.
  3. Зберігайте їжу в герметичних контейнерах — так до неї не дістануться гризуни.
  4. Уникайте ночівлі просто неба в лісах чи місцях, де можуть бути заражені гризуни. На природі використовуйте намет із захисною сіткою та дотримуйтеся гігієни рук і продуктів.
  5. Дезінфікуйте поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів. Використовуйте спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів й інших місць, де могли бути виділення тварин.
Віта КорнієнкоВіта Корнієнко, журналістка
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
