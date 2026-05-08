Ризик хантавірусу для світу — низький: ВООЗ прокоментувала спалах на круїзному лайнері MV Hondius

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що спалах хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius є «серйозним інцидентом», однак ризик для глобального громадського здоров’я наразі оцінюють як низький.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус під час брифінгу для медіа в Женеві.

Фото: Тедрос Гебрейсус у X

За даними організації, наразі зареєстровано 8 випадків захворювання, серед яких 3 — летальні. П’ять випадків лабораторно підтверджені як хантавірус.

Йдеться про вірус Andes — єдиний тип хантавірусу, для якого задокументували обмежену передачу між людьми. У ВООЗ уточнюють, що зараження можливе переважно за умов тісного і тривалого контакту.

«Хоча це серйозний інцидент, ВООЗ оцінює ризик для громадського здоров’я як низький», — заявив Тедрос Аданом Гебрейсус.

Водночас у ВООЗ попередили, що через інкубаційний період можуть виявити нові випадки інфікування.

Організація координує роботу з кількома країнами відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил (IHR). Серед пріоритетів ВООЗ — надання допомоги пацієнтам, безпека пасажирів та екіпажу судна, а також запобігання подальшому поширенню вірусу.

Після повідомлення про спалах ВООЗ направила на борт судна експерта для медичного обстеження пасажирів і збору даних для оцінки ризиків зараження. Також організація відправила 2500 діагностичних наборів з Аргентини до лабораторій у п’яти країнах для розширення тестування.

Крім того, ВООЗ готує оперативні покрокові рекомендації для безпечного виходу пасажирів і членів екіпажу після прибуття лайнера.

