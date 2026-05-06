Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус повідомив, що вони лікуватимуться в Нідерландах.

Трьох пацієнтів з підозрою на хантавірус евакуювали

Трьох людей із круїзного лайнера Hondius, де розпочався спалах небезпечного хантавірусу, евакуювали з борту сьогодні, 6 травня. Вони отримуватимуть медичну допомогу в Нідерландах, повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус у дописі в X.

ВООЗ продовжує працювати з оператором судна і пильно моніторити стан здоров'я пасажирів та екіпажу. Організація співпрацює з країнами, аби забезпечити належну допомогу захворілим.

Пацієнтів доставлять до лікарень

Евакуйовані пацієнти є громадянами Нідерландів, Великої Британії та Німеччини, пише Reuters. За інформацією Bild, громадянка Німеччини згодом отримуватиме допомогу в Дюссельдорфі.

Оператор корабля, Oceanwide Expeditions, заявив, що на борт прямують двоє лікарів-інфекціоністів, передає The Guardian.

За попередньою інформацією, внаслідок спалаху хантавірусу на судні, що прямувало з Аргентини до Кабо-Верде, померло подружжя з Нідерландів та пасажир із Німеччини. Перші дані про це з'явилися в медіа 4 травня.

Влада Кабо-Верде з міркувань безпеки заборонила сходити людям з борту. Загалом на кораблі станом на 5 травня перебували 149 людей.

Відомо, що серед членів екіпажу лайнера MV Hondius є п’ятеро українців – вони є членами екіпажу.

Як передається хантавірус

МОЗ України раніше пояснювало, що хантавірус належить до групи зоонозних (ті, що переносяться тваринами й передаються людині) вірусних інфекцій. Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань – геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром.

Від людини до людини хантавірус не передається. Натомість інфікуватися хантавірусом людина може, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус. Такі частинки утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів – наприклад, мишей чи полівок.

Інші можливі способи зараження:

через шкіру або слизові оболонки, якщо вона пошкоджена і була в контакті з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями;

через їжу, якщо вона була забруднена вірусом (аліментарний шлях).

Найнебезпечніші періоди для інфікування людей від гризунів – пізня весна, літо та осінь, коли люди активніше контактують з природою.

Симптоми інфікування хантавірусом

Інфекції, спричинені хантавірусами, можуть викликати:

лихоманку, головний біль, нудоту;

біль у попереку, порушення сечовиділення;

Як уберегтися від хантавірусу