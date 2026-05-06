ВООЗ евакуювала трьох пасажирів лайнера Hondius, де стався спалах хантавірусу

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус повідомив, що вони лікуватимуться в Нідерландах. 

Трьох пацієнтів з підозрою на хантавірус евакуювали
Трьох людей із круїзного лайнера Hondius, де розпочався спалах небезпечного хантавірусу, евакуювали з борту сьогодні, 6 травня. Вони отримуватимуть медичну допомогу в Нідерландах, повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус у дописі в X

ВООЗ продовжує працювати з оператором судна і пильно моніторити стан здоров'я пасажирів та екіпажу. Організація співпрацює з країнами, аби забезпечити належну допомогу захворілим.

Фото: Тедрос Гебрейсус у X
Пацієнтів доставлять до лікарень

Евакуйовані пацієнти є громадянами Нідерландів, Великої Британії та Німеччини, пише Reuters. За інформацією Bild, громадянка Німеччини згодом отримуватиме допомогу в Дюссельдорфі. 

Оператор корабля, Oceanwide Expeditions, заявив, що на борт прямують двоє лікарів-інфекціоністів, передає The Guardian

За попередньою інформацією, внаслідок спалаху хантавірусу на судні, що прямувало з Аргентини до Кабо-Верде, померло подружжя з Нідерландів та пасажир із Німеччини. Перші дані про це з'явилися в медіа 4 травня.

Влада Кабо-Верде з міркувань безпеки заборонила сходити людям з борту. Загалом на кораблі станом на 5 травня перебували 149 людей. 

Відомо, що серед членів екіпажу лайнера MV Hondius є п’ятеро українців – вони є членами екіпажу.

Як передається хантавірус

МОЗ України раніше пояснювало, що хантавірус належить до групи зоонозних (ті, що переносяться тваринами й передаються людині) вірусних інфекцій. Патогенні для людини хантавіруси викликають два основні типи захворювань – геморагічну гарячку з нирковим синдромом і хантавірусний легеневий синдром.

Від людини до людини хантавірус не передається. Натомість інфікуватися хантавірусом людина може, вдихнувши пил або дрібні частинки, які містять вірус. Такі частинки утворюються з сечі, фекалій чи слини інфікованих диких гризунів – наприклад, мишей чи полівок.

Інші можливі способи зараження:

  • через шкіру або слизові оболонки, якщо вона пошкоджена і була в контакті з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями;
  • через їжу, якщо вона була забруднена вірусом (аліментарний шлях).

Найнебезпечніші періоди для інфікування людей від гризунів – пізня весна, літо та осінь, коли люди активніше контактують з природою.

Симптоми інфікування хантавірусом

Інфекції, спричинені хантавірусами, можуть викликати:

  • лихоманку, головний біль, нудоту;
  • біль у попереку, порушення сечовиділення;

Як уберегтися від хантавірусу

  • Уникайте контакту з гризунами та їхніми виділеннями.
  • Не чіпайте тварин, їхніх гнізд чи екскрементів.
  • Не здіймайте пил у старих або закинутих приміщеннях. Він може містити вірус. Ступайте обережно. Замість підмітання прибирайте вологим способом.
  • Зберігайте їжу у герметичних контейнерах. Так до них не дістануться гризуни.
  • Уникайте ночівлі просто неба в лісах чи місцях, де можуть бути заражені гризуни.
  • На природі використовуйте намет із захисною сіткою та дотримуйтеся гігієни рук і продуктів.
  • Дезінфікуйте поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів.
  • Використовуйте спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення тварин.
