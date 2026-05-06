​Сибіга: Росія відкидає мир, її заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією

Москва знову проігнорувала заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня.

Про це він написав у соцмережі Х.

Сибіга також нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом цієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.

"Москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це показує, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя", - наголосив голова МЗС.

"Таке ставлення вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах", - додав Сибіга.