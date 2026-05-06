​Сибіга: Росія відкидає мир, її заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня.
Про це він написав у соцмережі Х.
Сибіга також нагадав, що російські атаки з використанням 108 безпілотників та 3 ракет тривали протягом цієї ночі, включаючи ранкові удари по Харкову та Запоріжжю.
"Москва знову проігнорувала реалістичний та справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це показує, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна цікавлять лише військові паради, а не людські життя", - наголосив голова МЗС.
"Таке ставлення вимагає сильного та посиленого тиску на російський режим, включаючи нові раунди санкцій, ізоляцію, відповідальність за злочини Росії та посилену підтримку України в усіх сферах", - додав Сибіга.
- 29 квітня очільник Кремля Владімір Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови Путін запропонував перемир’я на один день - 9 травня. Президент Володимир Зеленський доручив зв’язатися з командою Трампа і з’ясувати деталі російської пропозиції про “короткострокову тишу”. Зеленський також заявив, що Україна не отримувала пропозицій про перемир’я на 9 травня.
- 4 травня російське міноборони заявило, що 8 і 9 травня "оголошується перемир’я", і пригрозило масованими ударами по центру Києва, якщо Україна спробує "зірвати святкування дня перемоги". Також там запропонували жителям Києва і співробітникам іноземних диппредставництв "своєчасно покинути місто".
- Президент Зеленський оголосив про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та пообіцяв дзеркальну відповідь у разі її порушення.
- Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що якщо припинення вогню, оголошене Україною буде взаємним, то воно може бути продовжене.