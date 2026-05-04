Зеленський: Україна оголошує про режим тиші, починаючи з ночі 6 травня

Раніше в міноборони РФ заявили про перемир'я 8 і 9 травня.

Україна оголошує про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні, не було жодного офіційного звернення до України щодо модальності припинення бойових дій, про яке заявляється в російських соціальних мережах. Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж «празднованіє» будь-якої річниці", - йдеться в повідомленні.

За словами Президента, за час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші.

"Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", - заявив Зеленський.