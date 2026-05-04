Після саміту в Єревані Зеленський анонсував нові оборонні пакети

Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з міжнародними партнерами у Єревані анонсував нові оборонні пакети та пришвидшення фінансування виробництва дронів і систем РЕБ.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, пише "Укрінформ".

Зустріч в Єревані відбулася як у форматі особистих переговорів, так і в ширшому колі партнерів.

"Це була так звана Washington Group. Насамперед це група країн, які були залучені до переговорів, до розмов з американською стороною, з президентом Трампом, а також з їхніми радниками з національної безпеки. Ми говорили про продовження перемовин, тому що зараз фокус на Іран, американці займаються Близьким Сходом. І для нас дуже важливо повертати увагу до України. Сьогодні увага до України повернута – політична", – зазначив він.

Президент також повідомив про домовленості щодо нових пакетів допомоги та продовження програми PURL.

"Домовилися з деякими партнерами про нові пакети. Останній пакет – від прем’єра Канади Марка Карні, 200 мільйонів, він його підтвердив. І таких пакетів буде кілька в найближчі тижні після саміту. Це важлива підтримка", – наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив важливість взаємодії між партнерами: "Ми знаємо, що таке 200 мільйонів, ми знаємо, на скільки антибалістичних ракет для Patriot ми можемо розраховувати", – сказав він.

Окремо президент звернув увагу на необхідність якнайшвидшого отримання фінансової допомоги від ЄС.

"Нам потрібно отримати ці кошти вже в червні, адже необхідно збільшувати виробництво дронів. Ми також домовилися, що перший транш буде спрямований на дрони та системи радіоелектронної боротьби. Він має надійти на початку літа. Це важливе рішення", – підсумував Зеленський.