Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала від Росії жодних офіційних пропозицій щодо припинення вогню на 9 травня.

Про це глава держави повідомив у коментарі для журналістів, пише Укрінформ.

"Американці поговорили з рускіми з приводу того, що там може бути на 9 травня – ceasefire (англ. припинення вогню) або не ceasefire. З нами офіційно ніхто не зв'язувався, нічого офіційно не пропонував", – зазначив Президент.

Окремо Зеленський наголосив на триваючих атаках з боку Росії та їхніх наслідках для мирного населення. За його словами, попри розмови про можливе перемир’я, обстріли не припиняються.

"Сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти", – додав глава держави. – "Тому ми будемо дивитись, як усе пройде", – підсумував президент.