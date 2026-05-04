24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Війна

Росіяни вбили людину у Комишанах на Херсонщині

Загинув 71-річний чоловік.

Фото: Ксенія Новицька

Російські терористичні війська вбили жителя селища Комишани Херсонського району.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Армія окупантів вдарили по населеному пункту приблизно о 12:30.

Ворожий обстріл селища відібрав життя 71-річного чоловіка. Він дістав смертельні поранення.

  • Раніше російська армія атакувала з безпілотника цивільну автівку у селі Дарʼївка Херсонського району. Через ворожий удар 85-річний чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
  • Окрім того, до лікарні звернувся працівник комунального підприємства, який постраждав внаслідок російської дронової атаки. Травми він отримав вчора, коли ворог атакував службовий автомобіль у Херсоні.
