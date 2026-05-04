У Перу подали 135 офіційних заяв про зникнення громадян, яких заманили до армії РФ

Ситуація в Перу є ідентичною схемам, які Росія раніше реалізувала в країнах Африки

У Перу родичі вже подали 135 офіційних заяв про зникнення громадян, яких обманом заманили до російської армії. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Правозахисники повідомляють про загибель щонайменше 13 осіб.

Раніше стало відомо, що прокуратура Перу розпочала розслідування у звʼязку з масовим зникненням громадян, яких обманом заманили до російської армії. Ці випадки кваліфікуються як торгівля людьми.

Людям обіцяли легальну роботу таксистами, кухарями чи інженерами та високу зарплату. Натомість після прибуття до РФ в іноземців відбирали паспорти, змушували підписувати контракти російською мовою та після короткої військової підготовки кидали на передову.

У ЦПД зазначають, що ситуація в Перу є ідентичною схемам, які Росія раніше реалізувала в країнах Африки. Використання іноземців як "гарматного м’яса" стає системною державною політикою Москви.