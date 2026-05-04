24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
ГоловнаСуспільствоВійна

У Перу подали 135 офіційних заяв про зникнення громадян, яких заманили до армії РФ

Активізація кремлівської пропаганди в Латинській Америці, Африці та Азії має чітко прагматичну мету.

У Перу подали 135 офіційних заяв про зникнення громадян, яких заманили до армії РФ
Ситуація в Перу є ідентичною схемам, які Росія раніше реалізувала в країнах Африки
Фото: Центр протидії дезінформації

У Перу родичі вже подали 135 офіційних заяв про зникнення громадян, яких обманом заманили до російської армії. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Правозахисники повідомляють про загибель щонайменше 13 осіб.

Раніше стало відомо, що прокуратура Перу розпочала розслідування у звʼязку з масовим зникненням громадян, яких обманом заманили до російської армії. Ці випадки кваліфікуються як торгівля людьми. 

Людям обіцяли легальну роботу таксистами, кухарями чи інженерами та високу зарплату. Натомість після прибуття до РФ в іноземців відбирали паспорти, змушували підписувати контракти російською мовою та після короткої військової підготовки кидали на передову.

У ЦПД зазначають, що ситуація в Перу є ідентичною схемам, які Росія раніше реалізувала в країнах Африки. Використання іноземців як "гарматного м’яса" стає системною державною політикою Москви. 

  • Активізація кремлівської пропаганди в Латинській Америці, Африці та Азії має чітко прагматичну мету. За гаслами про “багатополярність” приховується намір РФ перетворити жителів Глобального Півдня на дешевий ресурс для компенсації втрат своєї армії у війні.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies