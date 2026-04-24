Це – мед

Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко

Медична освіта – це не тільки теорія, але й практика. Значно більше практики, ніж теорії, каже міністр Віктор Ляшко. 

“Без університетських лікарень це шлях у нікуди. Кажемо: 5000 абітурієнтів і університетська лікарня. Це те, що рано чи пізно буде ліцензійною вимогою нашої країни”, – сказав міністр Віктор Ляшко у подкасті “Намацальна медосвіта”

Ідея університетської лікарні — з першого курсу створити доступ студентові до роботи в реальних клінічних умовах. 

«Коли студент першого курсу ще не бере участі в лікарських маніпуляціях, утім споглядає реальний шлях пацієнта в клініку, його діагностичний процес, лікувальний процес і, найголовніше, результат лікування», — пояснювала раніше LB.ua Наталія Матолінець,  анестезіологиня, проректорка з лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Львівський медуніверситет став першим в Україні, хто напрацьовує модель університетської лікарні. Процес триває уже другий рік і внаслідок напрацювань Львова мають бути певні державні рішення, ймовірно, що напрацьована модель пошириться на частину інших медуніверситетів.

Детальніше про те, що не так із нашою медичною освітою, і як її починають змінювати, читайте і дивіться у першому випуску партнерського проєкту “Це – мед”, який LB.ua втілює з ЛМНУ.


Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
