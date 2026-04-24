“Без університетських лікарень це шлях у нікуди. Кажемо: 5000 абітурієнтів і університетська лікарня. Це те, що рано чи пізно буде ліцензійною вимогою нашої країни”, – сказав міністр Віктор Ляшко у подкасті “Намацальна медосвіта”.
Ідея університетської лікарні — з першого курсу створити доступ студентові до роботи в реальних клінічних умовах.
«Коли студент першого курсу ще не бере участі в лікарських маніпуляціях, утім споглядає реальний шлях пацієнта в клініку, його діагностичний процес, лікувальний процес і, найголовніше, результат лікування», — пояснювала раніше LB.ua Наталія Матолінець, анестезіологиня, проректорка з лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
Львівський медуніверситет став першим в Україні, хто напрацьовує модель університетської лікарні. Процес триває уже другий рік і внаслідок напрацювань Львова мають бути певні державні рішення, ймовірно, що напрацьована модель пошириться на частину інших медуніверситетів.
