Медична освіта – це не тільки теорія, але й практика. Значно більше практики, ніж теорії, каже міністр Віктор Ляшко.

“Без університетських лікарень це шлях у нікуди. Кажемо: 5000 абітурієнтів і університетська лікарня. Це те, що рано чи пізно буде ліцензійною вимогою нашої країни”, – сказав міністр Віктор Ляшко у подкасті “Намацальна медосвіта”.

Ідея університетської лікарні — з першого курсу створити доступ студентові до роботи в реальних клінічних умовах.

«Коли студент першого курсу ще не бере участі в лікарських маніпуляціях, утім споглядає реальний шлях пацієнта в клініку, його діагностичний процес, лікувальний процес і, найголовніше, результат лікування», — пояснювала раніше LB.ua Наталія Матолінець, анестезіологиня, проректорка з лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Львівський медуніверситет став першим в Україні, хто напрацьовує модель університетської лікарні. Процес триває уже другий рік і внаслідок напрацювань Львова мають бути певні державні рішення, ймовірно, що напрацьована модель пошириться на частину інших медуніверситетів.

Детальніше про те, що не так із нашою медичною освітою, і як її починають змінювати, читайте і дивіться у першому випуску партнерського проєкту "Це – мед", який LB.ua втілює з ЛМНУ.




