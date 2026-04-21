На Львівщині лікаря-психіатра підозрюють у вимаганні хабаря за встановлення інвалідності

До нього звернувся пацієнт, який мав законні підстави для отримання групи інвалідності, із діагнозом “синдром Туретта”.

У Львівській області лікар-психіатр однієї з лікарень Золочівського району вимагав та одержав неправомірну вигоду для пришвидшення встановлення інвалідності.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Так, у березні цього року до нього звернувся пацієнт, який мав законні підстави для отримання групи інвалідності, із діагнозом “синдром Туретта”.

Під час особистої зустрічі у службовому кабінеті лікуючий лікар наполягав на передачі йому 2 000 доларів США. За ці кошти психіатр обіцяв “пришвидшити” розгляд та вплинути на посадових осіб для встановлення III групи інвалідності.

Під час повторної зустрічі лікар знову висловив вимогу надати неправомірну вигоду, а через кілька днів він одержав від пацієнта обумовлену суму.

Відразу після цього лікаря затримали у порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва обласної прокуратури йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
