Літня кампанія 2026: чому весняні плани Кремля провалилися і чого чекати зараз

Літо почалося, і час тверезо оцінити, що саме РФ планує на цю кампанію .

Фото: змі окупантів Армія окупантів

Своїх весняних завдань противник не виконав.

Традиційно їхня головна мета – вихід з агломерацій Сходу, прорив нашого поясу фортець та розширення «санітарної зони» на півночі, щоб унеможливити удари по їхніх прикордонних областях.

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На Запорізькому фронті росіяни мали відволікати наші резерви і підійти якнайближче до самого Запоріжжя, щоб обробляти його не лише КАБами, а й вогневим валом з артилерії та FPV.

У бік Дніпра мала бути протягнута «кишка» – нехай і без виходу на оперативний простір, але з постійною загрозою ключовому місту. Мета та сама – відтягування наших резервів туди, де немає щільної забудови.

Їхня логіка проста: мінімізувати свої втрати і максимізувати наші. Адже сипати чавун у чистому полі, навіть по підготовлених позиціях, – це зовсім не те саме, що штурмувати павутиння висоток і підвалів.

Ну і, звісно, їм кров з носа були потрібні великі поразки ЗСУ – з проривами (як під Селидовим), захопленням маси полонених та розгромом підрозділів пілотів, арти та управління.

Фото: Генштаб

Нічого з цього не сталося в точності так, як вони планували. А отже, пік їхніх зусиль неминуче зміщується на літо. І питання тут не лише в окупації Донецької області для телевізійної картинки глибинному народу чи тиску на гіпотетичних переговорах. Загроза яку вони хочуть зобразити – це ризик швидкого наступу через Барвінкове без і степи вглиб країни чи прориву до Дніпра. Тиск задля капітуляції.

Прямо зараз на цих напрямках створюються ешелоновані смуги з протитанкових ровів, колючого дроту, мінних полів та надовбів. І кожен місяць, поки росіяни б'ються головою об Костянтинівку, інженерне оснащення за нею, а також за Слов'янськом і Краматорськом, поступово покращується.

Оперативна картина по напрямках

Північ (Суми та Харківщина): Постійна концентрація ворожих військ по той бік кордону, заходи жорстких профільних ДРГ, терор прикордоння артою та авіацією змушують нас тримати тут повноцінні боєздатні бригади.

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Ці сили зараз критично необхідні під Покровськом, Констахою чи Добропіллям, але оголити північ ми не можемо. Противник купує сковування наших резервів ціною життів своєї піхоти, і для їхнього Генштаба це абсолютно прийнятний розмін.

Попри вклинення, створити повноцінну «санітарну зону» їм так і не вдалося, а прикордоння з тієї сторони також палає.

Південь (Запорізький фронт): Тут ми дещо покращили свої позиції в районі Степногірська, тоді як РФ не змогла взяти Малу Токмачку і натиснути на великий оборонний вузол в Оріхові зі сторони Новоселовки – в обох пунктах наші успішні локальні контратаки. Наразі ситуація тут для росіян гірша, ніж була зимою, попри всі втрати.

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Фото: facebook/ Генштаб Військовослужбовці ЗСУ

Схід (Часів Яр та Костянтинівка): Наші позиції в Костянтинівці охоплюють з флангів. Стаціонарна оборона перетирається КАБами та безліччю артилерійських нарядів, а в саме місто просочуються малі групи – йде повзуча інфільтрація. Оборона не колапсує, але ситуація ускладнилася.

Противник уже перерізав трасу Т0504 щонайменше у двох місцях. Як логістична артерія (рокада) вона мертва, забезпечення угруповання тепер висить на трасі з Краматорська, ґрунтовках і другорядних шляхах, які прострілюються.

Сам Часів Яр стертий у нуль, його як міста більше не існує. Наш гарнізон огризається з руїн на західних околицях. Це вже не класична оборона міста, його нема, це в'язкі ар'єргардні бої в підвалах, щоб максимально сточити їхні штурмові полки.Попереду розвилка: або ми втримуємо позиції (як у Часовому Ярі на західних околицях), і вони грузнуть тут до бездоріжжя, або відходимо на наступний вузол оборони ближче до Дружківки.

В обох цих сценаріях ризик втрати агломерації в найближчі місяці – мінімальний.

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Тактика РФ незмінна: море чавуну, локальна перевага у снарядах і спроби малих піхотних груп розширити максимально плацдарм на західному березі каналу під парасолькою РЕБу. Сівши на фланги і обійшовши висоти, вони залишають нам вибір: відхід з позицій під вогнем або ризик ізоляції гарнізону.

Ціль тактична – панівні висоти навколо забудови.

Фото: змі окупантів

По суті, щоб почати повноцінний штурм агломерації, їм треба продавити фронт з півночі через лісисту місцевість, з фронту через Костянтинівку і Дружківку, і з півдня через Добропілля.

Об'єктивно – це надважке завдання. Проте Костянтинівка під серйозним тиском. Її будуть нещадно крити КАБами, туди намагатимуться прориватися ДРГ, логістика буде під постійним вогнем. Проте реальних оперативно-тактичних можливостей захопити місто у найближчі тижні у РФ немає. Вони застрягли у в'язких боях на підступах.

Економіка виснаження та тилова війна

Але війна на виснаження – це не лише про контроль посадок, це математика ресурсів у тилу. Ми пережили період жорсткого нормування електроенергії (що коштувало нам близько 2,4% ВВП).

ППО відчуває брак антибалістичних ракет, і поки нові потужності в ЄС та США за рік вийдуть на плановий рівень, ми критично залежимо від передач із запасів партнерів – добре, що контракт на GEM-T Німеччина зробила через державні гарантії.

Проте ситуація з особовим складом дещо вирівнялася. Противник втрачає по 35 тисяч осіб безповоротно, тоді як перед СОУ стоїть завдання вибивати 50 тисяч.

Головний підсумок весни: тенденція, за якої ми лише виснажувалися, а РФ продовжувала стабільний повзучий наступ, перервана.

Динаміка просування росіян за грудень 2025 – травень 2026 в 11 разів менша за площею територіального контролю, ніж рік тому. Частину позицій ворог залишає без нашого повернення, оскільки ротація і постачання там через вогняний контроль фізично неможливі.

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Фото: facebook/ Генштаб Військовослужбовці ЗСУ

Як ворог адаптує свій людський ресурс?

У росіян працює цинічний медичний конвеєр: тяжкопоранених у «червоній зоні» часто просто кидають – на них не витрачають евакуацію і не ризикують здоровими бійцями. Зате легкопоранених жорстко фільтрують на прифронтових стабпунктах. Їх нашвидкуруч штопають, ігноруючи супутні хвороби та незняті шви, купірують стан знеболювальними і буквально стусанами повертають у стрій – у так звані «каліч-полки». Це по-людожерськи, але дозволяє тримати щільність вогню на передку та підносчиків бк без перевантаження госпіталів у окупованих частинах Донецької та Луганської областей.

Регіональні виплати за контракт (від 1,5 до 2+ млн рублів) стабільно викачували маргіналів та боржників депресивних регіонів. Ця система давала їм 20-30 тисяч «добровольців» на місяць. Але останніми місяцями цей баланс потихеньку пішов у мінус – потік охочих висихає навіть за великі гроші. Не думаю, що закон про погашення боргів щось змінить глобально.

Тому зараз їхній Генштаб працює в умовах нульового, або навіть негативного балансу – угруповання фізично «худне» на кілька тисяч багнетів. Це не призведе до моментального обвалення фронту завтра, але це означає, що їхня здатність формувати оперативні резерви для нових глибоких проривів тане швидше, ніж вони встигають друкувати рублі.

Фото: змі окупантів Армія окупантів

Наша відповідь по тилах

Ешелонована оборона СОУ супроводжується методичним вирізанням логістики противника на глибині 95-160 км. Ми б'ємо по порту в Бердянську, вибили залізничні пороми в Криму, таргетуємо залізницю Волноваха-Мелітополь і бензовози на трасі «Новоросія».

Так, після шоку від HIMARS вони навчилися розосереджувати склади БК і прикривати їх РЕБом, але ми компенсуємо це ударами по ППО та тилових колонах (палаючі машини біля Новоазовська чи Ізвариного – тому підтвердження). Завдання СОУ – посилювати паливну кризу та пускати кров їхнім автомобільним частинам. Чим далі ми відтискаємо їх дивізійні та армійські склади – тим більше втрати машин під час полювання на них мідл-страйків, закінчення ресурсу та аварій.

З-за завіси ППО ми продовжуємо засипати їхні опорники керованими бомбами, Су-24 виносять управління «Штормами», а «Нептуни» та дрони працюють по нафтопереробці і ВПК. Мінімум 30 і до 40% їхньої переробки вибито, і дістати всю нашу «довгу руку» вони не можуть. Нормування бензину в Криму, Донецьку, Луганську, Курську та навіть Пітері це перші ластівки – в серпні буде пік дефіциту.

Фото: rnbo.gov.ua Мобільный комплекс крилатих ракет «Нептун»

Висновки

Ворог не зломлений. Так, їх просування мінімальне за всю війну. Так, в них великі втрати у техниці, а ми таргетуємо їх оперативні та стратегічні тили. Брак тактичної гнучкості вони компенсують чавуном (КАБи), масованими штурмами на мотоциклах та квадроциклах під парасолькою окопного РЕБу.

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Але росіяни кратно масштабували виробництво «Ланцетів», формують нові організми по БПЛА, а їхні FPV йдуть на фронт десятками тисяч, що на багатьох ділянках ламає паритет у повітрі не на нашу користь.

Рятує те, що наші пілоти масово залишаються на голову вищими технічно, а ворог стикається з кризою управління через блокування терміналів Starlink.

Літня кампанія – це не про швидкі обвали фронтів чи раптові дива. Це безжальна, в'язка і кривава реальність індустріального протистояння.

Росіяни зайшли в стратегічний глухий кут: вони вже не здатні на глибокі прориви, тому роблять ставку на повзучу інфільтрацію, спалюючи свій мобілізаційний ресурс за сотні метрів випаленої землі.

Попереду місяці важкої оборони, де ціна кожної посадки вимірюється не територією, а співвідношенням втрат.

Наше завдання – зберегти піхоту, не дати росіянам перерізати ключові артерії забезпечення на Сході і продовжувати методично знищувати їхню оперативну і залізнничну логістику та переробку в тилу.

Вистоїть той, чия система виявиться стійкішою до щоденного, монотонного перетирання ресурсів.