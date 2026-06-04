На Рівненщині сьогодні вранці збивали ворожі цілі. В області є знеструмлення

Люди не постраждали.

Сьогодні 4 червня, Рівненська область була під ворожою атакою. Є збиті цілі. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

«Ще один тривожний ранок на Рівненщині. Завдяки роботі наших сил ППО, маємо збиття повітряних цілей ворога», – написав він.

У Сарненському районі виникли знеструмлення. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.