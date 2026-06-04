Росія поширює фейк про те, що українські чоловіки використовують жінок і дітей як “живий щит” під час спроб перетнути Тису

Росія поширює фейкове відео, яке показує що нібито українські чоловіки використовують жінок і дітей як “живий щит” під час спроб перетнути кордон через річку Тису.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації

Пропаганда розповсюджує відео від імені правозахисної організації Human Rights Watch.

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У відео стверджується, начебто ухилянти розраховують, що прикордонники не стрілятимуть по родинах.

Далі автори вкиду стверджують, що українські прикордонники нібито все одно розстрілюють цілі сімʼї, а від початку року таким чином загинули “76 родин”.

Насправді Human Rights Watch не публікувала жодних подібних заяв чи звітів. Пропагандисти традиційно імітують стиль авторитетних міжнародних організацій, аби надати своєму вкиду видимості достовірності. Жодних реальних джерел, які б підтверджували наведену статистику, не існує.

Центр раніше повідомляв про систематичну практику РФ створювати фейки від імені західних медіа та правозахисних організацій задля легітимізації власних інформаційних вкидів.