Через ворожі атаки на Сумщині загинула людина

Упродовж доби унаслідок атак Росії на Сумщині загинула людина. Ще восьмеро осіб постраждали.

Про це йдеться у повідомленні обласної поліції.

Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 22 громади області.

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У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загинув 64-річний чоловік, поранення отримала 84-річна жінка.

У Сумській громаді внаслідок удару російського БпЛА постраждали дві 42-річні жінки.

У Ямпільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранені чоловіки віком 65 і 64 років та 60-річна жінка.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок атаки ворожих безпілотників травмований 36-річний чоловік.

До медичного закладу звернулася 49-річна жінка, яка постраждала під час ворожого обстрілу 2 червня у Середино-Будській громаді.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено приватні будинки, транспортні засоби та інші об’єкти цивільної інфраструктури.