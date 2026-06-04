СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора оборонці ліквідували 1300 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 369 340 солдатів.

​Вчора оборонці ліквідували 1300 окупантів
українські військові
Фото: Генштаб

Упродовж доби російські війська втратили 1300 осіб, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 14 НРК, 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.2026 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 369 340 (+1300) осіб 
  • танків – 11 978 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 676 (+3) од.
  • артилерійських систем – 43 247 (+75) од.
  • РСЗВ – 1 830 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 403 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111) од.
  • крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396) од.
  • спеціальна техніка – 4 248 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies