​Вчора оборонці ліквідували 1300 окупантів

Упродовж доби російські війська втратили 1300 осіб, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 14 НРК, 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.2026 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 369 340 (+1300) осіб
- танків – 11 978 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 676 (+3) од.
- артилерійських систем – 43 247 (+75) од.
- РСЗВ – 1 830 (+4) од.
- засоби ППО – 1 403 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 562 (+14) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 327 726 (+2111) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 102 971 (+396) од.
- спеціальна техніка – 4 248 (+3) од.
Дані уточнюються.