​Вчора оборонці ліквідували 1300 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.2026 орієнтовно склали:

Упродовж доби російські війська втратили 1300 осіб, 4 танки, 3 бойові броньовані машини, 75 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 14 НРК, 396 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали близько 1 369 340 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies