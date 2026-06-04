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Три ключові партнери України працюють над планом залучення Путіна до перемовин

США втрачають ініціативу в дипломатії, а Україна має динаміку посилення позиції.

Три ключові партнери України працюють над планом залучення Путіна до перемовин
Фото: EPA/UPG

Агенція Bloomberg стверджує, що три найбільші економіки Європи - Велика Британія, Німеччина та Франція - розробляють план залучення російського диктатора Путіна до переговорів про припинення російсько-української війни.

У Лондоні, Берліні та Парижі бачать можливість посадити кремлівського правителя за стіл перемовин на тлі затягування дипломатичного процесу, ініційованого Сполученими Штатами, а також патової ситуації на полі бою та зростання російських втрат. Також існують сигнали про невдоволення війною з боку представників найвищих рівнів бізнесу та політики у Москві. 

Союзники України хочуть встигнути урегулювати війну до настання наступної зими, коли Росія знову активізує удари по електроенергетиці. При цьому остаточне рішення щодо переговорів залишається за Президентом України Володимиром Зеленським, якого британці, німці та французи не змушуватимуть приймати стратегію, з якою він не згоден.

Сам Зеленський у середу заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним і ведення прямих переговорів.

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