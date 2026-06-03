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Гідрометцентр: в четвер в більшості областей України очікуються короткочасні дощі

Температура повітря підніметься до +27°.

Гідрометцентр: в четвер в більшості областей України очікуються короткочасні дощі

В четвер, 4 червня, в більшості областей Україні прогнозують опади. Вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, в західних областях вдень помірні дощі з грозами.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фото: Український гідрометцентр в Facebook

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Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°; вдень 22-27°, у західних та північних областях 18-23°. 

На Київщині та в Києві місцями невеликі дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 18-23°; у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

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