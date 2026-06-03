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Зеленський: Росія стикається з дефіцитом пального та логістичними проблемами через українські удари

Президент заявив про ефективність діпстрайків і тиск на РФ.

Зеленський: Росія стикається з дефіцитом пального та логістичними проблемами через українські удари
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Україна досягла суттєвих результатів завдяки middle strike та діпстрайкам, які завдаються по цілях на території Росії та на тимчасово окупованих територіях. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві.

За словами глави держави, внаслідок цих ударів Росія вже стикається з проблемами у забезпеченні та логістиці.

"Ми також досягли дуже важливих результатів завдяки нашим мідл та діпстрайкам. Росія стикається з очевидним дефіцитом пального на тимчасово окупованих територіях і в частині центральної Росії, а також із серйозними порушеннями у своїй логістиці.

Тож завдяки цьому тиску ми змушуємо Росію обирати між дипломатією та подальшими втратами. Важливо, що Росія постає саме перед таким вибором. І зараз у Росії залишився тільки один, останній, аргумент – балістичні ракети. Лише один", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що тиск на Росію має продовжуватися, щоб змусити її перейти до дипломатичних рішень замість подальшої ескалації.

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