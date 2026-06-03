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На Дніпропетровщині через російський терор постраждали 12 цивільних

Ворог понад 50 разів ааткував чотири райони області.

На Дніпропетровщині через російський терор постраждали 12 цивільних
наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 3 червня, російські окупанти понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою. Дванадцять людей поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"В одній частині Дніпровського району зайнялися склади торговельної мережі. В іншій – постраждали шестеро людей. Всі госпіталізовані. Двоє чоловіків та жінка – "важкі", – ідеться у повідомленні.

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Одна постраждала у Дніпрі. 38-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені будинки. 

Постраждали четверо людей. 89-річний чоловік госпіталізований. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Двоє 47-річних чоловіків і 32-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Миколаївській і Покровській громадах. Понівечена автівка. Поранень дістав 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі росіяни цілили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.

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