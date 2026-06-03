Зеленський: «Росія має бути зацікавлена, аби Україна в майбутньому стала членом НАТО»

На сьогодні консенсусу в країн-членів НАТО щодо членства України немає.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що росіяни повинні бути зацікавлені в тому, щоб Україна стала членом НАТО.

Як передає кореспондент LB.ua, він сказав про це під час спілкування з журналістами спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами президента, лише так росіяни зможуть убезпечити себе в майбутньому.

Реклама

«Багато країн-членів НАТО хоче бачити Україну в НАТО. Вони говорили про це під час сьогоднішніх перемовин у форматі «Україна – НАТО». Україні потрібне членство в НАТО так само, як і навпаки. І Росії теж треба, вона має бути зацікавлена в тому, аби Україна стала членом НАТО. Бо в майбутньому Росії буде боляче», – заявив Зеленський.

Генсек НАТО додав, що членство України в альянсі є незворотним.

«ЗСУ дедалі більше взаємоповʼязані з НАТО. Членство – це незворотний процес. Водночас, чесно, одностайності про Україну поки немає», – пояснив Рютте.

Він також високо оцінив спроможності українських сил оборони захищати свою землю й тримати лінію фронту.

«Україна настільки успішна, що парад (у Москві, Ред.) залежить від цього чоловіка, від Зеленського», – підсумував він.