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ЦПД: Російська пропаганда поширює нові фейки про «утиски православ’я» в Україні

Натомість результати соцопитувань показують зовсім іншу картину.

ЦПД: Російська пропаганда поширює нові фейки про «утиски православ’я» в Україні
Володимир Путін і глава РПЦ Кирило

Російські пропагандисти продовжують масштабну дезінформаційну кампанію, поширюючи фейки про нібито «силове захоплення храму канонічної УПЦ» у Житомирській області. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Тематика «рейдерських захоплень церков» є однією з провідних у російському інфопросторі. У ЦПД наголошують, що всі ці пропагандистські кліше мають спільну мету:

  • представити законні заходи України з протидії російському впливу як релігійні переслідування;
  • підмінити питання національної безпеки питанням свободи віросповідання;
  • сформувати негативний міжнародний імідж України як держави, що «утискає християн»;
  • використати релігійну тему для виправдання повномасштабної агресії Росії.

Дані соціологічного дослідження групи «Рейтинг», презентованого 3 червня спільно з Комітетом ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики показують, що 88% опитаних українців ніколи не зазнавали жодних утисків чи переслідувань через свої релігійні переконання.

80% громадян «цілком» або «скоріше» підтримують повний розрив зв’язків Української православної церкви з РПЦ на тлі російської військової агресії.

62% опитаних висловили підтримку закону, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із державою-агресором.

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