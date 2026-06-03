Російські пропагандисти продовжують масштабну дезінформаційну кампанію, поширюючи фейки про нібито «силове захоплення храму канонічної УПЦ» у Житомирській області.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Тематика «рейдерських захоплень церков» є однією з провідних у російському інфопросторі. У ЦПД наголошують, що всі ці пропагандистські кліше мають спільну мету:

представити законні заходи України з протидії російському впливу як релігійні переслідування;

підмінити питання національної безпеки питанням свободи віросповідання;

сформувати негативний міжнародний імідж України як держави, що «утискає християн»;

використати релігійну тему для виправдання повномасштабної агресії Росії.

Дані соціологічного дослідження групи «Рейтинг», презентованого 3 червня спільно з Комітетом ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики показують, що 88% опитаних українців ніколи не зазнавали жодних утисків чи переслідувань через свої релігійні переконання.

80% громадян «цілком» або «скоріше» підтримують повний розрив зв’язків Української православної церкви з РПЦ на тлі російської військової агресії.

62% опитаних висловили підтримку закону, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із державою-агресором.