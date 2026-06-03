Росія системно посилює інформаційні вкиди про нібито "атаки України по цивільних об’єктах". За його словами, такі повідомлення не підкріплюються доказами або базуються на вигаданих історіях, пише Центр протидії дезінформації.

Очільник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що активізація подібної пропаганди зазвичай збігається з успішними ударами Сил оборони України по військових об’єктах на території Росії.

"Росія все частіше поширює неправдиві історії про те, що Україна нібито атакує цивільне населення. Це робиться без доказів або з використанням вигаданих сюжетів. Мета – створення паралельної інформаційної реальності", – наголосив він.

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За словами очільника ЦПД, російська сторона намагається формувати у світовому інформаційному просторі уявлення про нібито "дзеркальні дії" України у відповідь на власні атаки.

Водночас Коваленко підкреслив, що саме Росія систематично завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, використовуючи ракети, ударні безпілотники та інші засоби ураження.

"Російська пропаганда намагається розмити межу між правдою і вигадкою, просуваючи ідею нібито взаємної відповідальності. Це частина стратегії виправдання власних дій", – додав він.

У ЦПД вважають, що подібні інформаційні кампанії є довготривалим елементом російської пропаганди, який спрямований на вплив як на внутрішню аудиторію, так і на міжнародну спільноту.