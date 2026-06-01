Юсов: російські пропагандистські цілі з 2022 року провалені

Серед незмінних тем російської пропаганди: дестабілізація, формування «втоми від війни», делегітимізація української влади і питання мобілізації.

представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росія активно застосовує штучний інтелект для когнітивної війни та інформаційних операцій проти України, однак досягти своїх ключових цілей їй не вдається.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов на пресконференції під час форуму «Архітектура безпеки».

За його словами, серед незмінних тем російської пропаганди – дестабілізація, формування «втоми від війни», делегітимізація української влади, розпалювання суспільних конфліктів на міжетнічному та міжрелігійному ґрунті, дискредитація України в очах партнерів, а також тиск на питання мобілізації.

«Якби не старався ворог, починаючи з 22-го року, цілі для пропаганди, цілі когнітивної війни – ворогу не вдається їх досягти», – сказав Юсов.

Він наголосив, що українці залишаються єдиними в оцінці дій агресора, у підтримці сил безпеки та оборони й у готовності чинити опір.

«Станом на зараз ворог, звичайно, якби важко нам не було – це правда, – але їхні пропагандистські завдання провалені», – підсумував представник ГУР.

