СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня

Контррозвідка Служби безпеки "по гарячих слідах" затримала російського агента, який коригував одну із наймасштабніших атак РФ по Києву в ніч на 24 травня.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадника затримали наступного дня після кривавого обстрілу столиці, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Міноборони та з’ясовував наслідки ворожих "прильотів".

Зібрані дані агент ФСБ планував у режимі реального часу передати куратору з РФ для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.

"Замовлення ворога виконував 18-річний киянин, який потрапив до уваги російських спецслужбістів, коли шукав "легкі заробітки" у Телеграм-каналах", – зазначають у СБУ.

Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на google-карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ.

Це було перевірочним завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і "доповісти" рашистам.

Співробітники СБУ задокументували, як агент прибув до одного з об’єктів Міноборони, щоб з’ясувати про його зовнішній стан після нічного удару. Там у затриманого вилучили смартфон із підготовленими агентурними звітами з детальним описом наслідків обстрілу.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.