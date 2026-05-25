У лікарнях перебуває 21 постраждалий унаслідок вчорашньої атаки РФ на Київ

Станом на ранок 25 травня у лікарнях Києва перебуває 21 постраждала людина унаслідок вчорашньої російської атаки на столицю.

Про це у телеграмі написав мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей", – зазначив він.

За словами Кличка, усього в Києві постраждали 86 людей. Двоє людей загинули.