У лікарнях перебуває 21 постраждалий унаслідок вчорашньої атаки РФ на Київ

Серед постраждалих є двоє дітей.

Житлові будинки пошкоджені внаслідок атаки на Київ, ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Станом на ранок 25 травня у лікарнях Києва перебуває 21 постраждала людина унаслідок вчорашньої російської атаки на столицю.

Про це у телеграмі написав мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей", – зазначив він.

За словами Кличка, усього в Києві постраждали 86 людей. Двоє людей загинули.

  • Унаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки по Україні постраждали близько 100 людей, четверо загинули. Найбільше постраждав Київ. Росія била по місту дронами і ракетами різних типів.
