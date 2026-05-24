Після нічної масованої атаки РФ по Києву, усі об'єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі.
Про це повідомили у КМДА з посиланням на Київводоканал.
"Сьогодні вночі столиця знову зазнала масованої ворожої атаки, місто оговтується від наслідків обстрілу", – зазначається у повідомленні.
У підприємстві заявили, що усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.
- Росія вночі 24 травня влаштувала чергову масовану атаку на Київ. Пошкодження зафіксовані на 40 локаціях. Загинули щонайменше двоє людей, Кількість постраждалих збільшилася до 77.