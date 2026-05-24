Про це повідомили у КМДА з посиланням на Київводоканал.

"Сьогодні вночі столиця знову зазнала масованої ворожої атаки, місто оговтується від наслідків обстрілу", – зазначається у повідомленні.

У підприємстві заявили, що усі об’єкти Київводоканалу працюють в штатному режимі, ніяких порушень у їхній роботі наразі немає, водопостачання міста здійснюється в повному обсязі.