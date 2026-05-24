У Києві внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено будівлю Київської опери

У Києві внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю "Київського муніципального академічного театру опери та балету".

Про це повідомила Київська опера.

У театрі повідомили, що через пошкодження будівлі вимушені скасувати сьогоднішній показ балету "Дюймовочка". Усі придбані квитки залишаються дійсними.

Виставу буде перенесено на іншу дату, про яку глядачів повідомлять додатково найближчим часом.