У Києві внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено будівлю Київської опери

У Києві внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю "Київського муніципального академічного театру опери та балету".
Про це повідомила Київська опера.
У театрі повідомили, що через пошкодження будівлі вимушені скасувати сьогоднішній показ балету "Дюймовочка". Усі придбані квитки залишаються дійсними.
Виставу буде перенесено на іншу дату, про яку глядачів повідомлять додатково найближчим часом.
- Унаслідок нічної масованої атаки Росії на Київ вибухова хвиля пошкодила будівлю Національного художнього музею України.