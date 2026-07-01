Час припинити повноваження Львівської обласної ради VIII скликання

Львівська обласна рада у 2025 році згенерувала цілих 6 рішень, зате на її утримання з обласного бюджету було передбачено 110,7 млн грн. І такий висновок легко зробити, просто відкривши розділ «Рішення» на офіційному сайті ради. Погодьтеся, надвисока ціна удаваної місцевої демократії. Не менш важливо не допустити, щоб у 2026 році на подібну імітацію роботи було витрачено ще 172,9 млн грн. І вирішити це питання має саме голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. По-перше, саме у нього є передбачені законом повноваження розпочати цю процедуру. По-друге, саме з його ініціативи Львівська обласна рада отримала рекордне за всю свою історію фінансування – понад 280 млн грн лише за два останні роки. А ці кошти сьогодні значно потрібніші Силам оборони України, ніж на утримання органу, який самоусунувся від виконання своїх повноважень.

Фото: надане Олександром Ганущиним

Два «голи» у власні ворота

Норма закону прямо зобов’язує обласну раду збиратися на пленарні засідання не рідше одного разу на квартал. Це передбачено частиною п’ятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». У 2025 році Львівська обласна рада цю норму порушила. От не було жодних викликів, потреб, необхідності затвердити чи проконтролювати бюджет, висловити позицію, то чого б то обласним депутатам збиратися у якомусь там IV кварталі? От і не зібралися.

Другий автогол не забарився. Керманичі облради чомусь вирішили, що у другому кварталі 2026 року теж немає гідних питань, котрі необхідно розглянути у режимі сесії. Їздити на усілякі конференції та представницькі заходи представники Львівської обласної ради весною 2026 року дуже полюбили. А от на засідання зібратися – не панська то справа. Але таке «мовчання ягнят» має свою ціну.

Ціна “німоти”

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Були часи – гули гармати. Львівська обласна рада дееволюціонувала з колись політичного рупора регіону та законодавця моди у місцевому самоврядуванні до аморфної і забутої структури, котра не здатна скликати ані засідання президії, ані зібратися на пленарне засідання. Що вже там казати за якесь там затвердження обласного бюджету та контроль за його виконанням, правки в інтересах Збройних Сил України чи навіть призначення керівників комунальних закладів. Хіба це важливі питання, якщо на ремонти приміщень, депутатські допомоги та відрядження і навіть на новенький транспорт щедрий голова Львівської ОВА відсипав у 2025 році цілих 102 мільйони гривень? То ж є чим займатися. Оно скільки міжнародних заходів навколо, очі розбігаються.

Цей «німий» для обласної ради 2025 рік запам’ятався авторам статті хіба рішенням на підтримку військових командирів, яких безпідставно переслідують. Для всіх решти – цілими шістьма рішеннями, на які обласна рада спромоглася у 2025 році.

Фото: надане Олександром Ганущиним Скільки витрачено на обласну раду та “результат роботи”

Здавалося б, є всі підстави розігнати непотрібний нікому представницький орган, а його бюджет скерувати на підтримку війська. Але ні. Львівську обласну раду знову винагороджують. Голова обласної військової адміністрації 24.12.2025 розпорядженням № 1875/0/5-25ВА «Про обласний бюджет Львівської області на 2026 рік» одноосібно затверджує бюджет. А за рядком «Обласна рада» на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради з панського плеча за «видатні досягнення» у 2025 році затверджує вже 128 млн грн.

Львівська обласна рада бюджетний сигнал зрозуміла. Мовчиш – маєш. Тож другий квартал 2026 року не надихнув депутатів зібратися на площі Андрія Парубія у сесійному залі. Не надихнули ані приклади корупції на найвищому рівні, зокрема операція «Мідас», ані обвинувачення представників Львівської ОВА у розкраданні на фортифікаціях у Сумській області, ані навіть нахабний перерозподіл 40 млрд грн із Сил оборони України. От ніщо не змусило облраду напружитися цього весняного кварталу 2026 року.

Що можна виправити?

Розраховувати на відновлення нормальної роботи обласної ради – справа марна. Факторів багато – відсутність керівництва ради вже понад три роки, відсутність у депутатського корпусу амбіцій брати на себе відповідальність, абстинентність та ганебна колаборація політичних сил на регіональному рівні. Шкода не за обласну раду VIII скликання, бо нема за ким шкодувати. І вона за свою бездіяльність дійсно має бути покарана розпуском. Але слід негайно припинити ганебне явище тринькання грошей обласних платників податків на депутатські забаганки та відрядження в обмін на політичне мовчання і самоусунення від основних повноважень. Винахідником і раціоналізатором цієї формули – «великі гроші в обмін на повну лояльність» є саме депутат Львівської обласної ради Максим Козицький. Бо за сумісництвом голова Львівської ОДА та начальник Львівської ОВА почувається комфортно, віддаючи за мовчання представницького органу якусь там сотню-другу мільйонів гривень на рік. Проте саме його, за збігом обставин, законами «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні» наділено правом, а у воєнний час і обов’язком припинити оцю бюджетну вакханалію.

Фото: galychyna.if.ua Військовослужбовці Сил оборони України

Тому нами скеровано звернення саме до нього, щоби він припинив порушення закону, розпочав процедуру дострокового припинення повноважень Львівської обласної ради VIII скликання та спрямував бюджетні видатки на її утримання у III та IV кварталах на потреби Сил оборони України. Принаймні так від цього мовчазного органу буде досягнута хоч якась суспільна користь.

Ну а Львівська обласна рада запрацює лише після наступних виборів, які ще нескоро. Цей день наближатимемо разом – у лавах Сил оборони України та допомагаючи їм не лише словом, а й ділом.

Автори: депутати Львівської обласної ради, діючі військовослужбовці та ветерани російсько-української війни – Степан Буняк, Богдан Гагалюк, Олександр Ганущин та Євген Швед