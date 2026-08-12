9-й Bouquet Kyiv Stage: гайд музичною програмою

З 13 по 16 серпня на території Софії Київської відбудеться 9-й фестиваль Bouquet Kyiv Stage . У межах події запланували фото- й художні виставки, кінопокази, театральні вистави, панельні дискусії, екскурсії, а також дитячі майстер-класи. Найбільше уваги традиційно приділять музиці: запланували понад двадцять концертів класичної, джазової та фолк-музики, а також авторської пісні. Щоб не заблукати садом Софії Київської, пропонуємо гід музичною програмою фестивалю. Усі події розбили на три блоки: концерти, присвячені знаковим постатям минулого й сучасності; проєкт «Звільнена музика»; а також джаз, фолк й авторська пісня.

Концерти, присвячені знаковим постатям минулого й сучасності

Цей блок об’єднує концерти-присвяти митцям і мисткиням, чиї ідеї продовжують жити в нових інтерпретаціях, роботах і несподіваних творчих перегуках.

Доброго дня, пане Дубовик!

Час: 13 серпня о 17:00

Локація: Хлібня

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Фото: theclaquers.com Ансамбль «Рикошет»

Лише тиждень тому в Українському домі завершилася виставка, присвячена творчості Олександра Дубовика, аж ось чергове вітання до 95-річчя художника: концерт ансамблю сучасної музики «Рикошет» з творами Сергія Пилютикова, спеціально написаними до цієї події. Їхні назви лаконічні, як і символ фестивалю (букет, що мандрує картинами Дубовика, дав цій події візуальну емблему й назву): «Принесення 1», «Принесення 2» — і так сім разів. Сергій Пілютиков, відомий вигадливістю та поєднанням теплої поетичності, аж до сентиментальності, з іронією, безумовно, перетворить кожне «принесення» на печворк яскравих мелодій, неочікуваних гармонічних зіткнень і непоєднуваних стилів. Очолюваний ним асамбль «Рикошет» не потребує додаткових представлень — з 1999 року він виконує ультрасучасну музику. Поруч з незмінними за 27 років учасниками цього разу з’являться молоді обличчя, а також новий диригент — харківський композитор Денис Бочаров.

Liberty

Час: 13 серпня о 18:00

Локація: Велика сцена

Офіційне відкриття фестивалю — концерт Liberty Національного президентського оркестру, котрий, як вбачаємо з назви, вміє створювати урочистий настрій. Уперше після тривалої перерви на сцену вийде диригентка Тетяна Калініченко, відома цікавими програмами, що поєднують яскраво-вибухову класику із сучасними авторами. Цього разу родзинкою стане відомий твір Джона Вільямса. Ні, не музика до «Зоряних воєн» або «Гаррі Поттера», а Liberty Fanfare — композиція, присвячена сторіччю статуї Свободи. Гімн українській свободі складуть твори Левка Колодуба і Євгена Станковича, до яких чеського контексту додасть Антонін Дворжак, ще один композитор, який умів створити неповторний національний колорит. Соліст програми — витончений і емоційний Дмитро Ткаченко.

Tribute to Nazgul Shukaeva

Час: 13 серпня о 20:00

Локація: Велика сцена

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У травні від нас пішла неповторна співачка Назгуль Шукаєва. Поєднання центральноазійської техніки горлового співу кай, обертонового співу, академічного вокалу, джазової вокальної манери та автентичного фольклорного співу перетворювали її виступи на вільну подорож між епохами, країнами і жанрами, яка не вписується в жодну стильову нішу, у жоден комерційний сегмент. За день до 53-го дня народження мисткині музиканти зберуться з памʼятним концертом, який вмістить вокал, клавішні, тибетські чаші, японську флейту шякухачі, восьмиструнну радз-гітару, акустичні й електрогітари, сольні мідні духові, ударні, також цілий бігбенд Національного президентського оркестру. Без концерту Назгуль, здається, не обходився жоден Bouquet — і цей не стане винятком.

Фридерик Шопен

Час: 14 серпня о 16:00

Локація: Велика сцена

Аби зрозуміти українського композитора, треба почути, як його виконує видатний український музикант. Шлях до розуміння музики Шопена, який, здається, близький і знайомий кожному піаністу, насправді так само лежить через виконання польським піаністом. Визнаним інтерпретатором Шопена є Радослав Собчак, який у 2000-му, 19-річним, дійшов до третього етапу Міжнародного конкурсу піаністів імені Фридерика Шопена у Варшаві й був відзначений як найкращий польський учасник. Відтоді музика Шопена залишається однією з центральних ліній його виконавської біографії. Водночас Собчак належить до тих музикантів, для яких традиція не означає застиглого канону. Зокрема, 2024 року він записав обидва фортепіанні концерти Шопена в новій оркестровій редакції, до створення якої долучився сам. Тож зустріч із Шопеном у виконанні Собчака — це водночас зустріч з польською виконавською традицією і з музикантом, який не боїться ставити цій традиції нові запитання.

Сцени з опери «Брате Лі Бо... друже Ду Фу...» за містерією Олега Лишеги

Час: 14 серпня о 20:00

Локація: Велика сцена

Поезію Олега Лишеги, яка поєднує філософську абстрактність зі скульптурною матеріальністю — аж до фізичного відчуття форми кожного рядка тексту, непросто покласти на музику — найабстрактніший, на думку романтиків, вид мистецтва. Але Аллі Загайкевич, живій легенді української електроакустичної школи, що створює в композиціях нові музичні світи з планетами і зірками, це до снаги. Окрім того, митці тепло дружили — поезія Лишеги для Загайкевич ще й памʼять про творчого побратима.

Уже багато років композиторка працює над оперою «Брате Лі Бо... друже Ду Фу...» на текст Лишеги. Побачити тизер майбутньої опери можна буде на Bouquet Kyiv Stage. Дійовими особами є Великий Джміль, Ліс і Велика Ріка, а голоси вони отримають завдяки мецо-сопрано Ярині Турянській-Мельє, бандуристці Єлизаветі Соловйовій, Київському камерному оркестру під орудою Наталії Пономарчук і самій композиторці. Режисуру концертної постановки здійснить Марина Рижова.

Приношення Шуману

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Час: 16 серпня о 15:00

Локація: Велика сцена

Роберт Шуман належить до композиторів, яких піаністи одночасно люблять і ненавидять. Багатство його фантазії, поетичність гармоній і яскравість мелодій, а ще тонкий гумор і дитяча щирість зачаровують і виконавців, і слухачів. Водночас більшість його творів написана не те щоб дуже зручно для гри, а навіть навпаки — наче композитор навмисне створював перешкоди для піаністів. Якщо Шопен писав так, щоб грати було просто, а при цьому й малі зусилля давали колосальний ефект, то в Шумана навіть у дитячих пʼєсах є через що перечепитися. І це найприкріше: слухач ніколи не здогадається, яких сил піаністу коштувало підготуватися до концерту.

Цього року виповнюється 170 років з дня смерті Шумана. До цієї дати Євген Громов підготував програму з творів Шумана, Брамса і Сильвестрова. За словами маестро, композиції дібрані так, що Брамс і Сильвестров звучать максимально по-шуманівськи, тоді як пʼєси самого Шумана максимально не схожі на нього самого.

Унісон: Сильвестров / Пярт / Канчелі

Час: 16 серпня о 16:30

Локація: Велика сцена

Валентин Сильвестров, Арво Пярт і Гія Канчелі — представники одного надзвичайно потужного композиторського покоління, народженого в середині 1930-х років. Українець, естонець і грузин — вони представляють різні культури, виросли з різних музичних традицій і створили неповторні авторські стилі. І все ж у їхній музиці є дивовижна внутрішня спорідненість: тяжіння до тиші й простоти, особлива увага до паузи, крихкості звуку, того, що залишається як відлуння, коли основний тон вже прозвучав.

Ловити споріднене і відмінне у їхній творчості, насолоджуючись цією надзвичайно гармонійною музикою нашого негармонійного часу, слухачі зможуть завдяки хору «Київ» під орудою Миколи Гобдича. Родзинкою програми стане Київський квартет саксофоністів.

Букет! Букет!! Букет!!!

Час: 16 серпня о 20:00

Локація: Велика сцена

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Музика увійшла в кіно задовго до появи в ньому звуку. З того часу вона пройшла шлях від супроводу німих стрічок до одного з найпотужніших жанрів сучасної музичної культури. Мелодії, народжені для кіно, давно живуть окремо від своїх фільмів, і люблять їх не лише за інтонаційну виразність, емоційну насиченість і дивовижну здатність залишатися в пам’яті, а й за те, що кількох знайомих нот достатньо, аби знову повернути нас до улюбленого фільму.

Концерт кіномузики стане підсумковим на цьому «Букеті». Ансамбль «Київська камерата» під орудою диригента Ніколоза Рачвелі виконає музику Чарлі Чапліна, Ніно Роти, Мішеля Леграна, Енніо Морріконе, Астора П’яццолли, Мирослава Скорика, Валентина Сильвестрова, Вадима Храпачова та Гії Канчелі. Прозвучать оригінальні оркестрові версії Ніколоза Рачвелі, які відкриють нове звучання цієї добре знайомої музики.

Концерти проєкту «Звільнена музика»

«Звільнена музика» — довготривалий проєкт Вікторії Зубенко, що повертає на сцену музику, яка десятиліттями залишалася в архівах через репресії, цензуру та інші риси радянської культурної політики. У межах блоку слід виділити кураторський проєкт піаніста й дослідника Тимоша Мельника, присвячений українському модернізму 1920–1930-х років. До нього увійшли три камерні концерти, які супроводжуватимуть лекції

Український квартет

Час: 13 серпня о 19:00

Локація: Хлібня

У першому концерті зіграє Petrichor Ensemblе, який існує у двох формаціях: незвичному, з чотирьох скрипок, і традиційному, як струнний квартет з двох скрипок, альта й віолончелі. Цього разу виступить традиційний, який виконає твори Бориса Яновського, Павла Сениці й Антона Рудницького — два з них не звучали ніколи, Рудницький — аж 90 років. Зануритися в атмосферу часу написання квартетів допоможе лекція Олексія Шмурака «Лавкрафтіанський відчай Павла Сениці».

Свідчення: Фортепіанні поеми Валерія Польового

Час: 14 серпня о 19:00

Локація: Хлібня

На жаль, українська історія багата на фігури репресованих митців, і наново відкривати доводиться творчість не лише тих композиторів, які належали до Розстріляного відродження 1920–1930-х, але й інших епох. Зокрема, дуже мало знаємо про Валерія Польового, і то переважно в контексті творчості його талановитої доньки, композиторки Вікторії Польової. Навесні відбувся оркестровий концерт «Польовий і Польова», а цього разу буде фортепіанний і звучатиме лише музика Валерія Петровича.

Його власна історія варта того, щоб бути почутою. У двадцять три роки Польового заарештували за звинуваченням в «антирадянській агітації» й засудили до десяти років таборів. На засланні він працював на мідному руднику, продовжував писати музику: коли не було паперу, записував ноти навіть на мішках з-під цементу. Після звільнення повернувся до Києва, закінчив консерваторію в класі Бориса Лятошинського і продовжив композиторську роботу. Його фортепіанні поеми, повні глибокого ліризму і водночас позначені сміливими пошуками, виконає Олег Безбородько. Також у концерті візьме участь цимбалістка Анна Цьок.

Оркестрові ландшафти: Шипович, Яновський

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Час: 15 серпня о 15:00

Локація: Велика сцена

15 серпня український модернізм також вийде на велику сцену. У виконанні Президентського оркестру під управлінням Максима Гусака відбудуться світові премʼєри симфонічних творів Костянтина Шиповича та Бориса Яновського, які століття чи навіть більше чекали на те, аби бути почутими, а також сюїта з опери «Вибух» останнього, складена особисто Тимошем Мельником.

Панорама українських 1920-х

Час: 16 серпня о 19:00

Локація: Хлібня

У цьому концерті за рояль сяде Тиміш Мельник, аби показати вибухову суміш стилів українських 1920-х. Уявлення про їхню строкатість дає вже палітра назв: «Бублики», «На виставці собак», «Джаз-етюд» тощо. Про твори й композиторів, маловідомих навіть музикантам з консерваторською освітою, виконавець розповість у короткій лекції перед концертом.

Джаз, фолк та авторська пісня

Way of Tradition

Час: 14 серпня о 18:00

Локація: Велика сцена

Ізраїльське Yogev Shetrit Trio привезе на Bouquet Kyiv Stage музику з альбому Way of Tradition, де марокканські й андалузькі традиції зустрічаються з сучасним джазом і вільною імпровізацією. Спеціальною гостею тріо стане українська джазова вокалістка Юлія Рома, яка виконає відомі стандарти в нових андалузьких аранжуваннях, зокрема Bésame Mucho. Східні ритми, джазова свобода і багато імпровізації — це один з найтемпераментніших концертів фестивалю.

Україна стоїть! Україна бореться! Україна молиться!

Час: 15 серпня о 16:00

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Локація: Софійський собор

Слово і музика зустрічаються в новому мистецькому проєкті сестер Тельнюк, створеному на основі їхніх композицій і щоденних звернень Блаженнішого Святослава, з якими він звертався до українців і світу протягом першого року повномасштабної війни. Пісні Галі й Лесі Тельнюк на поезію Тараса Шевченка, Василя Стуса, Богдана-Ігоря Антонича, Кароля Войтили й інших авторів переплітатимуться зі словами про війну, віру, людську гідність і здатність чинити опір злу. Разом із сестрами Тельнюк на сцену вийдуть актор Євген Нищук і струнний квартет. Вони перетворять тексти й музику на єдине сценічне дійство.

Концерт Марії Квітки

Час: 15 серпня о 18:00

Локація: Велика сцена

Співачка й фольклористка Марія Квітка разом з музичним продюсером Ярославом Татарченком (Bunht) працюють з автентичними голосами, польовими записами й традиційними піснями, вплітаючи їх у сучасне звучання. У нових аранжуваннях давні пісні не втрачають первісної інтонації, але набувають іншого ритму, тембру й енергії.

STUDNITZKY SOLO

Час: 15 серпня о 20:00

Локація: Велика сцена

Себастіан Студніцький — німецький мультиінструменталіст, композитор, лауреат ECHO Jazz Award, професор музичних вишів Берліна та Дрездена, засновник берлінського фестивалю XJAZZ. У своїй музиці він стирає кордони між джазом, неокласикою та електронікою, а досвід роботи з найрізноманітнішими складами: від електронних проєктів до симфонічних оркестрів — переносить і в сольний формат. На київській сцені Студніцький залишиться один на один з трубою, фортепіано й електронікою та поєднає готові твори й імпровізацію.

Hofseth & Zakus

Час: 16 серпня о 18:00

Локація: Велика сцена

Норвезький саксофоніст і композитор Бендік Гофсет й український бас-гітарист і композитор Ігор Закус зустрінуться на сцені, аби поєднати скандинавську джазову традицію з її простором, стриманістю та особливою увагою до звуку — з музикою Закуса, у якій сучасний джаз природно суміщається з українськими й — ширше — слов’янськими інтонаціями.

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Ще кілька концертів фестивалю не вкладаються у визначені тематичні напрями, але вартують згадки.

15 серпня о 16:30 болгарський піаніст Іван Янаков, який виступав у Carnegie Hall, Tokyo Metropolitan Theatre, Sydney Town Hall й інших відомих залах світу, представить сольну програму, де поруч з «Місячною сонатою» Бетховена й Andante spianato et Grande Polonaise brillante Шопена прозвучить сучасна болгарська музика: твори Добрінки Табакової й Альбени Петрович-Вратчанської.

15 серпня о 19:00 зовсім інший звуковий світ відкриє камерний оркестр «Лик домер» — рідкісний колектив, що складається виключно з домр. Заснований 1992 року в Донецьку Валерієм Івком, після 2014 року оркестр пережив кілька реорганізацій і сьогодні об’єднує молодих музикантів з різних регіонів України. У його програмі бароко, класицизм і романтизм зустрінуться із сучасною українською музикою: прозвучать перекладення Вівальді, Моцарта, Паганіні, Кастельнуово-Тедеско й оригінальні композиції Валерія Івка, Олександра Некрасова і Володимира Рунчака.

16 серпня о 19:00 на Молодіжній сцені KONTENTA проєкт «Ніхто» представить альбом «Уява», у якому бандура опиняється в просторі сучасного музичного експерименту. Дві бандуристки Єлизавета Соловйова та Ольга Атаманчук представлять бандуру поза звичним для неї фольклорним чи академічним контекстом як сучасний, готовий до творчих вибриків інструмент.