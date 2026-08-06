Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни

Атаку мали здійснити проти Ірану, проте не робити цього Трампа начебто вмовили самі іранці.

Дональд Трамп заявив, що Іран попросив США скасувати «найбільшу атаку з часів Другої світової», яку вже готували у Вашингтоні.

Про це повідомляє The Economic Times.

Тегеран звернувся до Вашингтона з проханням відмовитися від масштабної військової операції та погодитися на переговори.

Реклама

«Ми були готові до найбільшої атаки з часів Другої світової війни, і вони зателефонували мені та сказали: «Будь ласка, не робіть цього. Давайте поговоримо», – сказав президент США.

Водночас він заявив, що віддає перевагу дипломатичному врегулюванню.

«Я не хочу вбивати людей», – зазначив Трамп.

Він запевняє, що американці продовжують проводити переговори з іранцями. Президент США також наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. За його словами, жоден із попередніх американських президентів не зробив того, «що потрібно було зробити давно». Офіційного підтвердження заяв Трампа з боку Ірану наразі немає.