Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
ГоловнаСвіт

Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни

Атаку мали здійснити проти Ірану, проте не робити цього Трампа начебто вмовили самі іранці.

Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп заявив, що Іран попросив США скасувати «найбільшу атаку з часів Другої світової», яку вже готували у Вашингтоні.

Про це повідомляє The Economic Times.

Тегеран звернувся до Вашингтона з проханням відмовитися від масштабної військової операції та погодитися на переговори.

Реклама

«Ми були готові до найбільшої атаки з часів Другої світової війни, і вони зателефонували мені та сказали: «Будь ласка, не робіть цього. Давайте поговоримо», – сказав президент США.

Водночас він заявив, що віддає перевагу дипломатичному врегулюванню.

«Я не хочу вбивати людей», – зазначив Трамп.

Він запевняє, що американці продовжують проводити переговори з іранцями. Президент США також наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. За його словами, жоден із попередніх американських президентів не зробив того, «що потрібно було зробити давно». Офіційного підтвердження заяв Трампа з боку Ірану наразі немає.

  • Раніше Трамп наголошував, що США відмовляться від ударів по Ірану за умови, якщо найближчим часом буде досягнуто домовленостей.
  • Потенційна угода має передбачати негайне, повне та безумовне відкриття Ормузької протоки, а також припинення ядерної загрози з боку Ірану.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies