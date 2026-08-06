ЗМІ: Рівень обміну розвідданими між США та Україною повернувся до найвищого

Видання Politico стверджує, що між Україною та Сполученими Штатами відновився найвищий рівень обміну розвідувальними даними - остаточно подолавши усі обмеження, які існували з початку роботи адміністрації Дональда Трампа.

Спостерігачі від обох партій у Конгресі стверджують, що це "довгоочікуваний позитивний крок у критично важливий період для українських військ, коли відчинено вікно можливостей для дальнобійних ударів".

За оцінками сенаторів, розширення співпраці стало можливим на тлі успіхів України в ураженні російських цілей, адже "усі люблять переможців, а українцям вдалося повернути течію у свій бік".

Не лише Київ, але й Вашингтон отримує вигоду від обміну розвідувальними даними, адже Україна володіє цінною для американців інформацією про Росію та її керівництво.