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ЗМІ: Рівень обміну розвідданими між США та Україною повернувся до найвищого

Необхідна умова використання "вікна можливостей" для України щодо ударів по Росії.

ЗМІ: Рівень обміну розвідданими між США та Україною повернувся до найвищого
Україна - США
Фото: EPA/UPG

Видання Politico стверджує, що між Україною та Сполученими Штатами відновився найвищий рівень обміну розвідувальними даними - остаточно подолавши усі обмеження, які існували з початку роботи адміністрації Дональда Трампа.

Спостерігачі від обох партій у Конгресі стверджують, що це "довгоочікуваний позитивний крок у критично важливий період для українських військ, коли відчинено вікно можливостей для дальнобійних ударів".

За оцінками сенаторів, розширення співпраці стало можливим на тлі успіхів України в ураженні російських цілей, адже "усі люблять переможців, а українцям вдалося повернути течію у свій бік".

Не лише Київ, але й Вашингтон отримує вигоду від обміну розвідувальними даними, адже Україна володіє цінною для американців інформацією про Росію та її керівництво. 

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