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Гелікоптер Трампа небезпечно наблизився до пасажирського літака у Вашингтоні

Проблеми зі зв'язком ледь не створили аварійну ситуацію для глави держави.

Гелікоптер Трампа небезпечно наблизився до пасажирського літака у Вашингтоні
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

За інформацією видання The New York Times, вертоліт, на борту якого був президент США Дональд Трамп, порушив правила ешелонування над Вашингтоном, опинившись небезпечно близько до комерційного літака.

Екіпаж гелікоптера глави держави тричі намагався попередити диспетчерів аеропорту імені Рональда Рейгана, що готується піднятися у повітря, щоб відвезти Трампа на базу Ендрюс. Проте через проблеми зі зв'язком важлива інформація так і не потрапила до центру керування польотами. 

Як наслідок президентський борт опинився на траєкторії руху літака авіакомпанії Envoy Air. У момент зближення відстань між гелкіоптером та лайнером склала 1,3 кілометра по горизонталі і 213 метрів по вертикалі. Загрозливим вважається наближення між повітряними суднами на відстань менше 2,4 кілометра по горизонталі. 

Минулоріч у Вашингтоні за схожих обставин військовий гелікоптер зіткнувся з пасажирським літаком, через що загинули понад 60 людей. 

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