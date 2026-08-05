Увечері 5 серпня в Грузії знову стався блекаут.
Масштабні відключення охопили Тбілісі і більшість регіонів країни, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Перший канал Грузії.
Також зупинили рух поїздів грузинської залізниці.
Влада не оприлюднила офіційну інформацію про причини масштабних відключень.
- У липні теж двічі фіксували блекаут. Так, 24 липня зникло електропостачання близько опівночі одночасно по всіх регіонах країни.
- Наступного дня ситуація повторилася. Тоді Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування і розглядала як варіант диверсію.
- Радіо Свобода писало, що подібне вже траплялось у квітні 2025 року, коли майже по всій країні зникла електроенергія, причиною стало аварійне відключення лінії електропередачі 500 кВ «Кавказіоніс». На той час, внаслідок зупинки генеруючих потужностей, приблизно 90% споживачів майже у всіх регіонах Грузії втратили електропостачання.