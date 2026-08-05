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У Грузії – знову блекаут

Масштабні знеструмленні вже були двічі у липні.

У Грузії – знову блекаут
блекаут
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Увечері 5 серпня в Грузії знову стався блекаут.

Масштабні відключення охопили Тбілісі і більшість регіонів країни, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Перший канал Грузії.

Також зупинили рух поїздів грузинської залізниці.

Влада не оприлюднила офіційну інформацію про причини масштабних відключень.

  • Наступного дня ситуація повторилася. Тоді Служба державної безпеки Грузії розпочала розслідування і розглядала як варіант диверсію.
  • Радіо Свобода писало, що подібне вже траплялось у квітні 2025 року, коли майже по всій країні зникла електроенергія, причиною стало аварійне відключення лінії електропередачі 500 кВ «Кавказіоніс». На той час, внаслідок зупинки генеруючих потужностей, приблизно 90% споживачів майже у всіх регіонах Грузії втратили електропостачання.
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