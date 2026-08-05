Влада не оприлюднила офіційну інформацію про причини масштабних відключень.

Масштабні відключення охопили Тбілісі і більшість регіонів країни, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Перший канал Грузії.

Увечері 5 серпня в Грузії знову стався блекаут.

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Масштабні знеструмленні вже були двічі у липні.

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