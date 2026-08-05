Die Zeit: У Німеччині Росія готувала замах на керівника компанії-виробника дронів

Двоє агентів здійснювали стеження з грудня 2025 по березень 2026 року.

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Російські спецслужби готувала замах на керівника німецької оборонної компанії, яка виробляє безпілотники.

Про це повідомляє видання Die Zeit із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Двоє агентів стежили за головою компанії із грудня 2025 року до березня 2026 року. Вони фотографували та знімали на відео його будинок у Баварії, а також збирали інформацію про нього в інтернеті.

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Німецькі спецслужби отримали попередження про можливу загрозу від іноземної розвідки наприкінці минулого року.

Після цього правоохоронці затримали двох підозрюваних – громадян України та Румунії. Одного затримали в Іспанії, іншого – у Північному Рейні-Вестфалії.

Генеральна прокуратура Німеччини видала ордери на їхній арешт за підозрою у шпигунській діяльності на користь іноземної розвідки.

Керівника оборонної компанії взяли під державну охорону. За оцінками правоохоронців, рівень загрози для нього залишається дуже високим. Російські спецслужби могли цікавитися й іншими німецькими оборонними підприємствами.

Також є інформація про затримання двох підозрюваних на сербсько-угорському кордоні. У їхній вантажівці нібито знайшли схованки для перевезення вибухівки. Слідчі виявили на телефонах фігурантів контакти, теж пов’язані з російською розвідкою.

У Німеччині ці справи перебувають під грифом високої секретності.