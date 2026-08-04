У Франції під час гасіння лісових пожеж виявили сотні снарядів часів Другої світової війни

Це німецькі та французькі міномети та протитанкові снаряди.

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Лісові пожежі у Франції, липень 2026 року

На півдні Франції через лісові пожежі виявили сховище з 400 історичних снарядів та боєприпасів у селі Ле-Порж.

Про це пише BBC.

Як повідомив начальник місцевої пожежної частини, вибухи під час пожеж, які спочатку вважалися детонацією газових балонів, ймовірно, були вибухівкою часів Другої світової війни, що здетонувала від тепла.

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Понад 100 вибухів пролунало упродовж другої ночі пожежі, повідомив мер Марсьяль Занінетті.

Після операцій з розмінування більшість мешканців повернулися до своїх домівок, проте деякі райони все ще заборонені. Лісова пожежа знищила понад 180 будинків у цьому районі.

«У нашому муніципалітеті були склади боєприпасів, закопані в землі, але ми про це не знали, і вони вибухнули», – заявив Занінетті.

За даними французьких ЗМІ, до виявленої історичної зброї належать німецькі та французькі міномети та протитанкові снаряди.

Лісові пожежі вирували по всій Європі протягом двох тижнів, переважно у Франції та Іспанії, звідки було евакуйовано понад 330 000 людей.

Франція стала однієї із найбільш постраждалих країн. На південному заході Франції вигоріла площа 42 000 гектарів, таким чином, це одна з найбільших лісових пожеж з часів Другої світової війни.