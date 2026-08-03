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Українські рятувальники прибули до Франції, щоб допомогти ліквідовувати лісові пожежі

Українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках.

Українські рятувальники прибули до Франції, щоб допомогти ліквідовувати лісові пожежі
Українські рятувальники у Франції
Фото: ДСНС

Учора, 2 серпня, українські рятувальники прибули до Франції, щоб допомогти ліквідовувати лісові пожежі. Вони працюватимуть на найскладніших ділянках.

«Зведений загін ДСНС прибув до департаменту Жиронда та провів рекогносцировку осередків лісової пожежі», – розповіли у службі. 

Українська команда вже провела робочу зустріч в Департаментській пожежно-рятувальній службі (SDIS 33) із керівництвом служби та представниками Координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації ЄС (ERCC). Заступник начальника з оперативної діяльності SDIS 33 Орельєн Петі повідомив, що площа пожежі становила близько 42 тисяч гектарів, а її периметр сягав 240 кілометрів.

Українські фахівці працюватимуть на найскладніших ділянках, адже їхній практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами, кажуть у Франції. Наразі Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед усіх залучених країн.

Українські рятувальники прибули до Франції
Фото: ДСНС
Українські рятувальники прибули до Франції

Одразу після зустрічі український зведений загін вирушив безпосередньо до району стихійного лиха. Фахівці провели рекогносцировку місцевості, оцінили оперативну обстановку та оглянули конкретні локації, де вони розпочинають виконання завдань із гасіння пожежі та стримування вогню.

  • Україна направила до Франції 70 рятувальників і 15 одиниць спеціальної техніки: пожежні автоцистерни, вантажівки, медичний автомобіль та транспорт для перевезення особового складу.
  • Наша держава вперше долучилася до Механізму цивільного захисту ЄС як країна, що надає допомогу.
  • Спекотне літо підживлює численні лісові пожежі в європейських країнах. У Франції від початку року і станом на 20 липня вигоріли 40 000 га лісу. Понад 100 людей затримали за підозрою в підпалах. 
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