Truth Social почала продавати швидший доступ до дописів Трампа

Trump Media and Technology Group запустили продаж швидшого доступу до дописів американського президента Дональда Трампа.

Як пише NBC News, фірми з Волл-стріт почали отримувати сповіщення про дописи лідера Штатів у соціальних мережах, які мають «найбільший вплив на ринок» раніше за широку громадськість за умови, що готові заплатити відповідну ціну.

Сервіс запрацював у суботу. Йдеться про підписку на соціальну платформу Трампа Truth Social, яка дозволяє фінансовим компаніям та іншим організаціям отримувати сповіщення про нові дописи Трампа й інших провідних акаунтів раніше, ніж звичайні користувачі.

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Trump Media and Technology Group, якій належить платформа, запустила новий високошвидкісний потік даних під назвою Truth API.

Трамп, який має найбільшу аудиторію на платформі, 13 мільйонів підписників, протягом свого другого президентського терміну використовує Truth Social як основний канал для оприлюднення офіційних заяв. Зокрема, через платформу він повідомляв про запровадження масштабних нових мит або оголошував про великі військові операції.

Безпрецедентне використання Трампом соціальних мереж для оприлюднення новин про глобальні події та економічну політику різко відрізняється від практики попередніх президентів. Вони зазвичай робили такі оголошення через більш офіційні канали — наприклад, через пресслужбу Білого дому або офіційний сайт Білого дому.

Багато торговельних компаній уже отримують дописи Трампа через Bloomberg, Reuters або інші сервіси, які автоматично відстежують його публікації та передають їх своїм клієнтам у режимі реального часу. Однак використання цього потоку даних від Truth Social може дозволити компаніям отримувати доступ до його дописів на кілька секунд або навіть мілісекунд раніше за широку громадськість.

Для компанії, що займається високочастотною торгівлею, навіть кілька мілісекунд можуть мати величезне значення.

Президент також може отримувати прибуток від нового сервісу. Згідно з його фінансовою декларацією за 2025 рік, Трамп є великим акціонером TMTG: йому належать 114,75 мільйона акцій, що становить 41% компанії.

Сенатори Елізабет Воррен, демократка від Массачусетсу, та Адам Шифф, демократ від Каліфорнії, закликали Комісію з цінних паперів і бірж США розслідувати, чи не порушує Trump Media закон, продаючи швидший доступ до дописів президента.

Трамп запустив Truth Social на початку 2022 року після того, як у 2021 році його заблокували в X, яка тоді називалася Twitter, та на інших соціальних платформах після штурму Капітолію 6 січня.

Ілон Маск відновив Трампу доступ до X у листопаді 2022 року, невдовзі після того, як очолив платформу. Трамп також повернув собі доступ до Facebook та Instagram у січні 2023 року.