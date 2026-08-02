Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
ГоловнаСвіт

Truth Social почала продавати швидший доступ до дописів Трампа

Сервіс запрацював у суботу.

Truth Social почала продавати швидший доступ до дописів Трампа
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Trump Media and Technology Group запустили продаж швидшого доступу до дописів американського президента Дональда Трампа.

Як пише NBC News, фірми з Волл-стріт почали отримувати сповіщення про дописи лідера Штатів у соціальних мережах, які мають «найбільший вплив на ринок» раніше за широку громадськість за умови, що готові заплатити відповідну ціну.

Сервіс запрацював у суботу. Йдеться про підписку на соціальну платформу Трампа Truth Social, яка дозволяє фінансовим компаніям та іншим організаціям отримувати сповіщення про нові дописи Трампа й інших провідних акаунтів раніше, ніж звичайні користувачі.

Реклама

Trump Media and Technology Group, якій належить платформа, запустила новий високошвидкісний потік даних під назвою Truth API. 

Трамп, який має найбільшу аудиторію на платформі, 13 мільйонів підписників, протягом свого другого президентського терміну використовує Truth Social як основний канал для оприлюднення офіційних заяв. Зокрема, через платформу він повідомляв про запровадження масштабних нових мит або оголошував про великі військові операції.

Безпрецедентне використання Трампом соціальних мереж для оприлюднення новин про глобальні події та економічну політику різко відрізняється від практики попередніх президентів. Вони зазвичай робили такі оголошення через більш офіційні канали — наприклад, через пресслужбу Білого дому або офіційний сайт Білого дому.

Багато торговельних компаній уже отримують дописи Трампа через Bloomberg, Reuters або інші сервіси, які автоматично відстежують його публікації та передають їх своїм клієнтам у режимі реального часу. Однак використання цього потоку даних від Truth Social може дозволити компаніям отримувати доступ до його дописів на кілька секунд або навіть мілісекунд раніше за широку громадськість.

Для компанії, що займається високочастотною торгівлею, навіть кілька мілісекунд можуть мати величезне значення.

Президент також може отримувати прибуток від нового сервісу. Згідно з його фінансовою декларацією за 2025 рік, Трамп є великим акціонером TMTG: йому належать 114,75 мільйона акцій, що становить 41% компанії.

Сенатори Елізабет Воррен, демократка від Массачусетсу, та Адам Шифф, демократ від Каліфорнії, закликали Комісію з цінних паперів і бірж США розслідувати, чи не порушує Trump Media закон, продаючи швидший доступ до дописів президента.

Трамп запустив Truth Social на початку 2022 року після того, як у 2021 році його заблокували в X, яка тоді називалася Twitter, та на інших соціальних платформах після штурму Капітолію 6 січня.

Ілон Маск відновив Трампу доступ до X у листопаді 2022 року, невдовзі після того, як очолив платформу. Трамп також повернув собі доступ до Facebook та Instagram у січні 2023 року.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies