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Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни відповідно до статті 149 Конституції.

Про це повідомляють «Новости-Армения».

Призначення відбулося після того, як партія «Громадянський договір», яка сформувала парламентську більшість у Національних зборах, офіційно висунула кандидатуру свого лідера на посаду глави уряду та передала президентові необхідний пакет документів.

Раніше, у день початку роботи парламенту IX скликання, Нікол Пашинян подав президентові заяву про відставку уряду, як цього вимагає Конституція Вірменії. Ваагн Хачатурян прийняв відставку Кабінету міністрів.

Згідно з Основним законом країни, після початку повноважень новообраного парламенту президент невідкладно призначає прем'єр-міністра, кандидатуру якого висуває парламентська більшість.

До завершення формування нового складу уряду члени Кабінету міністрів продовжують виконувати свої обов'язки.