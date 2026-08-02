Президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни відповідно до статті 149 Конституції.
Про це повідомляють «Новости-Армения».
Призначення відбулося після того, як партія «Громадянський договір», яка сформувала парламентську більшість у Національних зборах, офіційно висунула кандидатуру свого лідера на посаду глави уряду та передала президентові необхідний пакет документів.
Раніше, у день початку роботи парламенту IX скликання, Нікол Пашинян подав президентові заяву про відставку уряду, як цього вимагає Конституція Вірменії. Ваагн Хачатурян прийняв відставку Кабінету міністрів.
Згідно з Основним законом країни, після початку повноважень новообраного парламенту президент невідкладно призначає прем'єр-міністра, кандидатуру якого висуває парламентська більшість.
До завершення формування нового складу уряду члени Кабінету міністрів продовжують виконувати свої обов'язки.