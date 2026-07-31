Уряд розширив програму підтримки для встановлення автономного опалення

Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту, залежно від розміру.

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В Уряді розширили програму підтримки для людей, які планують встановлення автономного опалення в будинках.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

На придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення можна взяти пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн.

Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% — у другий та 7% — у третій.

Проте, є обмеження на площу будинку, вона має бути не більшою 300 кв. м.

"Закликаю громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатися державною програмою підтримки", - зазначив Корецький.