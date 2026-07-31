Уряд розширив програму підтримки для встановлення автономного опалення

В Уряді розширили програму підтримки для людей, які планують встановлення автономного опалення в будинках.
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
На придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення можна взяти пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн.
Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від розміру. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% — у другий та 7% — у третій.
Проте, є обмеження на площу будинку, вона має бути не більшою 300 кв. м.
"Закликаю громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатися державною програмою підтримки", - зазначив Корецький.